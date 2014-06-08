اجرای 44 طرح کشاورزی در بهار دو میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرادی پناه پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی و تدوین برنامه های بخش کشاورزی شهرستان بهار با بیان این مطلب که شیوه کار دستگاههای اجرایی باید بر مبنای برنامه پنج ساله توسعه باشد، اظهار داشت: بخش کشاورزی مهمترین بخش شهرستان است چراکه بیش از نیمی از جمعیت در این بخش مشغول هستند و باید عمده هدفگذاری مسئولان در حوزه کشاورزی صورت بگیرد.

مرادی پناه افزود: با توجه به اینکه شهرستان بهار در زمینه کشت سیب زمینی رتبه اول استان همدان را دارد باید برای سیب زمینی کاران برنامه خاصی داشته باشد و برخی امور مثل رعایت تناوب کشت را که امری ضروری است در بین کشاورزان نهادینه کند.

وی اظهار داشت: در سالجاری برای اجرای 44 طرح کشاورزی که در 10 برنامه قرار داده شده است دو میلیارد و 800 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی، اعتبار نیاز داریم.

مرادی پناه اذعان داشت: در بخش کشاورزی 159 طرح با اعتبار 66 میلیارد تومان آماده معرفی به بانک است که این طرحها برای 524 نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

وی با ابراز نگرانی از خشک شدن قنوات در شهرستان بهار گفت: 214 رشته قنات در شهرستان بهار وجود دارد که اکثر قنوات خشک شده پس لایروبی قنوات برای تأمین آب ضروری است.

مرادی پناه اظهار داشت: هزار و 500 کیلومتر کانال سنتی در شهرستان وجود دارد که بتنی کردن این کانالهای آبرسانی نیاز به اعتبار دارد.

مرادی پناه عنوان داشت: استفاده از گشت نیروی انتظامی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات به صورت مستمر و هر روزه انجام می شود چراکه حفظ کاربری اراضی زراعی شهرستان ضروری است.

وی ادامه داد: از محل ماده 180 که در اختیار نمایندگان فرار دارد 580 میلیون تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار نیز در این جلسه گفت: برای اولین بار در سطح 15 هکتار از اراضی شهرستان بهار گردو پیوندی و کشت بافت و 7 هکتار سیب رویشی صورت گرفته است.

هوشنگ کرمی افزود: احداث باغات مثمر از جمله فعالیت های کشاورزی است که علاوه بر تولید محصول به عنوان هدف اصلی، دارای مزایای زیادی نظیر گسترش فضای سبز، تولید آب و جلوگیری از فرسایش خاک به خصوص در اراضی شیب دار می باشد.

کرمی سطح زیر کشت باغات در شهرستان بهار را پنج هزار و 500 هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان حدود چهار هزار و 990 هکتار بارور و مابقی بصورت نهال و غیر بارور می باشد که سالیانه از باغات بارور شهرستان حدود 41 هزار تن میوه تولید و روانه بازار های مصرف می گردد و عمده محصولات باغبانی شهرستان شامل انگور، گردو، آلو و بادام است.

وی همچنین در خصوص توسعه باغات گفت: در سالجاری به همین منظور در سطح بیش از 72 هکتار نهال درختان مثمر توسط افراد متقاضی کشت شده است که جهت گیری این مدیریت در احداث باغات جدید استفاده از پایه های پیوندی و کشت بافت در گردو و پایه های رویشی در دانه دارها است.

کرمی اذعان داشت: برای اولین بار پنج سایت الگویی در شهرستان بهار در حال اجرا است و پنج کانون یادگیری و انتقال تجارب نیز در شهرستان بهار فعال است که این مراکز در زمینه های کمی و کیفی فعالیت می کنند.