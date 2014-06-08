نیروگاه شهید رجایی قزوین نقش بسزایی در آلودگی محیط زیست منطقه دارد

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاري نمایشگاه اقتصاد و فرهنگ محیط زیست با مدیریت جهادی اظهارداشت: برگزاری اینگونه نمایشگاهها تاثیر به سزایی در ارتقای فرهنگ زیست محیطی جامعه به همراه خواهد داشت و ضمن بیان مسائل و مشکلات زیست محیطی استان و ارايه راهکارها و دستاوردهای اجرایی می تواند به فرهنگ سازی برای توجه و حفاظت بیشتر از آن به خصوص برای نسلهای آتی کمک کند.

وی افزود: امروزه عوامل زیادی محیط زیست و منابع طبیعی کشور و استان را تهدید می کند که برگزاری این نمایشگاه می تواند ضمن آّشنا کردن عموم مردم و مسئولان با اینگونه خطرات با ایجاد مطالبه بهبود وضعیت محیط زیست در میان عموم مردم زمینه ای را ایجاد کند تا مسئولان برنامه های خود را در راستای حفاظت و صیانت از محیط زیست تنظیم کنند.

محمدی تصریح کرد: این اهداف زمانی محقق می شود که برنامه ریزی درستی برای برگزاری نمایشگاه داشته باشیم و به غنا و محتوای آن توجه ویژه ای شود و بعد ازبرگزاری جشنواره و نمایشگاه هم بتوانیم آثار برگزاری آن را بر توسعه فرهنگ عمومی در حفاظت و صیانت از محیط زیست احساس کنیم که چه میزان به فرهنگ زیست محیطی عمومی کمک کرده است.

این مسئول یادآورشد: باید در این نمایشگاه ها به مسائل مختلف زیست محیطی مانند حفاظت آب، خاک، هوا و تنوع زیستی توجه شود و دستاوردهای انجام شده در این زمینه ها به نحو مطلوب و همه فهمی در معرض دید عموم قرار گیرد.



این مسئول بیان کرد: همچنین توجه به توده مردم در برگزاری این نمایشگاه بسیار مهم و ضروری است و ضمن تداوم برگزاری آن باید به گونه ای عمل شود تا فقط قشر خاصی مانند متخصصان و کارشناسان که در مسائل محیط زیست درگیر و یا ذینفع هستند از آن بازدید نکنند بلکه عامه مردم به عنوان ذینفعان واقعی محیط زیست با آن آشنا شوند و از آن بازدید کنند که در این صورت برگزاری نمایشگاه محیط زیست نه تنها اثر بخش بوده بلکه می تواند به عنوان شاخصه ای برای سنجش میزان حفاظت و حراست از محیط زیست استان و کشورمان مطرح شود.



محمدی در پاسخ به این سئوال که وضعیت زیست محیطی استان قزوین را چگونه ارزیابی می کنید ومهمترین معضل زیست محیطی استان چیست گفت: اصل پنجاهم قانون اساسی ملاحظاتی را در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن محیط زیست باید برای حیات اجتماعی رو به رشد نسل امروز و نسل های بعد مناسب بوده و ضمن آنکه حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است، فعالیتهای اقتصادی یا غیر آن که منجر به آلودگی محیط زیست شود ممنوع است.



وی تصریح کرد: با توجه به این اصل باید وضعیت محیط زیست استان قزوین را مورد بررسی قرارداد که در بخش محیط انسانی ملاحظاتی مثل آب، هوا ، تشعشات، ریزگردها و پسماندها از موارد مهم آن است که به هرحال مشکلاتی در استان دیده می شود که بخشی از آن مانند ریزگردها خارج از توان و مسئولیت استان بوده و درمواردی مانند پسماندها باید توجه ویژه اي در بهبود وضعیت پسماند مناطق مختلف استان به ویژه شهرهای کوچک و روستاها صورت گیرد.

این مسئول ادامه داد: از سوی دیگر قزوین یک استان صنعتی است و وجود صنایع بزرگ در این استان زمینه را برای آسیب به محیط زیست در صورت کم توجهی مهیا می سازد از این رو باید تدابیر ویژه ای برای حل آسیب های صنایع به محیط زیست منطقه صورت گیرد که برای نمونه در حال حاضر نیروگاه شهید رجایی و کارخانه سیمان آبیک از جمله صنایعی هستند که بیشترین آلودگی را د ارند که باید برای آن چاره شود.



محمدی اظهارداشت: نیروگاه شهید رجایی به دلیل استفاده از مازوت تاثیر بالایی در آلودگی محیط زیست منطقه دارد و از سویی به دلیل اهمیت این نیروگاه به عنوان سومین نیروگاه کشور که در حدود 10 درصد از برق کشور را تامین می کند باید تدابیر ویژه ای اتخاذ شود که عدم استفاده از سوخت مازوت، ضرورت گوگرد زدایی و بهره گیری از فیلتر جذب گوگرد باید در دستور کار قرار گیرد و وزارت نیرو و نفت باید در این زمینه به تکالیف قانونی خود عمل کنند.



وی بیان کرد: در رابطه با سیمان آبیک نیز هرچند اتفاقات خوبی در زمینه کم کردن آلودگی آن انجام شده ولی به دلیل آنکه کنترل زیست محیطی آن به استان البرز سپرده شده احساس می شود باید پایش سختگیرانه تری نسبت به آن اعمال شود که به دنبال آن هستیم تا دوباره کنترل وضعیت آلودگی آن در اختیار استان قزوین قرار گیرد چون تبعات منفی زیست محیطی آن بیشتر دامنگیر مردم شهرستان آبیک شده است.



محمدی یادآورشد: در حال حاضر استان قزوین به دلیل برخورداری از شرایط مساعد اقلیمی و تنوع آب و هوایی دارای مناطق ویژه طبیعی علی الخصوص در بخش های الموت و طارم است به گونه ای که این مناطق دارای پوشش های متنوع گیاهی و حیوانی هستند که باید تدابیر ویژه ای برای حفاظت و صیانت از آنها در نظر گرفته شود که به دنبال آن هستیم با مطرح شدن این مناطق بعنوان منطقه ویژه حفاظتی در دبیرخانه شورای عالی محیط زیست زمینه ای ایجاد شود تا تدابیر حفاظتی بیشتری از این مناطق و پوششهای متنوع گیاهی وجانوری آن صورت پذیرد.