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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۴

رسولی:

63 هزار آملی بیمه هستند

63 هزار آملی بیمه هستند

آمل- خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری ویژه آمل با بیان اینکه 63 هزار بیمه ‌شده در شهرستان وجود دارد گفت: با بیمه تاحدودی امنیت شغلی را برای افراد ایجاد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر،سید جعفر رسولی بعد از ظهر یکشنبه در  نشست بررسی وضعیت صنعت، تولید و معوقات بانکی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان بیان داشت: بیش از 50 درصد صنعت مازندران تنها در شهرستان آمل مستقر است.

نماینده عالی دولت در آمل با بیان اینکه این مهم به پشتکار مدیران، ورود سرمایه‌گذاران، پشتیبانی و همکاری مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان شهری و خدماتی باز می‌گردد،بیان کرد: انتظار صنعت و تولید در این شهرستان بسیار بالا است و با توجه به اینکه 50 درصد صنعت مازندران در آمل مستقر است ولی به این میزان مشکلات این دو بخش را در این شهرستان شاهد نیستیم.

رسولی افزود: لیست معوقات بانکی برخی واحدهای صنعتی را مشاهده کردم و دریافتم که تعدادی از سرمایه‌گذاران می‌توانند معوقات خود را پرداخت کنند ولی تن به این امر نمی‌دهند.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل با اشاره بر اینکه هم‌اکنون در شرایط نامطلوب سیاسی قرار داریم،اظهار داشت: کمربند تحریم‌ها روز به روز علیه ایران تنگ و تنگ‌تر می‌شود و باید به فکر افزایش روز افزون اقتصاد و تولید در کشور باشیم.

وی تصریح کرد: مشکلات اقتصاد و صنعت باید با نگاه اقتصاد مقاومتی حل شود و وظیفه ما است تا تولید و صنعت را حفظ کرده و گسترش دهیم.
 

کد مطلب 2307071

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