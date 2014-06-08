2500 تن گندم از کشاورزان قرچک، پیشوا و ورامین خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل برداشت گندم در مزارع شهرستان های جنوبشرق استان تهران آغاز شده و این روزها سیلوی شهرستان ورامین شاهد حضور کشاورزان در این مرکز است.

محمد گلدستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل خرید گندم کشاورزان اظهار داشت: اتفاق خوبی که امسال رخ داده، آن است که فصل خرید گندم یک هفته زودتر آغاز شده به همین خاطر کشاورزان و گندمکاران با خیال آسوده تری به مراکز سیلو مراجعه می کنند.

ییس اداره غله شهرستانهای ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت افزود: در سال گذشته و برای اولین بار میزان خرید گندم از کشاورزان به سه هزار و 500 تن رسید که امسال و با برنامه ریزی دقیق و مناسب، تاکنون بیش از دو هزار و 500 تن گندم برای تبدیل شدن به آرد خریداری شده است.

وی ادامه داد: میزان ظرفیت گندم بیش از 20 هزار تن است و اکنون گندم کشت شده در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت و ری در این سیلو ذخیره می شود.

گلدستانی اضافه کرد: مزیت دیگری که گندمکاران را مشتاق به فروش محصولاتش به ادارات غله کرده، آن است که قیمت تضمینی خرید گندم هنگام کاشت محصولات اعلام شد و این مسأله کشاورزان را ترغیب کرد که تلاش بیشتری برای تولید گندم کنند.

با فرهنگسازی دست دلالان در حوزه گندم قطع می شود

این مسئول عنوان کرد: به دلیل ظرفیت محدود سیلوی شهرستان ورامین، مجبور هستیم تا سریعا گندمها را به کارخانه جات انتقال دهیم به طوری که اداره غله هر کیلو گندم را از کشاورزان به مبلغ هزار و 50 تومان خریداری کرده و با قیمت 465 تومان به کارخانجات آردسازی تحویل می دهد و این کارخانجات هم موظف هستند تا با مبلغ 600 تومان آرد مصرفی نانوایی ها را تأمین کنند.

وی بیان داشت: بیش از 55 هزار تن گندم در ورامین تولید می شود که این گندمها یا به طور مستقیم توسط کارخانجات خریداری شده یا دلالان از کشاورزان می خرند یا کشاورزان محصولات خود را به طور مستقیم به مرکز سیلو می فروشند.

گلدستانی گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته اکنون فعالیت دلالان در این زمینه نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده است و اداره غله سعی داشته با فرهنگ سازی و پخش بروشور و نصب اعلامیه، کشاورزان را ترغیب به فروش گندم خود به سیلو کند که در این زمینه به موفقیتهایی دست پیدا کرده اما باید طوری برنامه ریزی کرد که دست دلالان در محصولات گندم قطع شود.

در کمتر از 48 ساعت با کشاورزان تسویه حساب می کنیم

رییس اداره غله شهرستانهای ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت متذکر شد: اکنون هر کیلو گندم به مبلغ هزار و 50 تومان از کشاورزان خریداری می شود و در کمتر از 48 ساعت مبلغ مشخص شده به حساب کشاورزان واریز می شود اما باید توجه داشت که گندم هایی که سیاهک داشته اصلا قابل تحویل نبوده و گندم هایی که دارای سن زدگی هستند با مبلغ پایین تری خریداری می شوند.

وی گفت: در سالهای گذشته میزان مصرف آرد ورامین سه هزار و 200 تن بود که این مصرف واقی نبود به همین خاطر با بازرسی های دقیق مصرف آرد در ورامین به 245 تن رسیده است.

گلدستانی تأکید کرد: با تلاش های صورت گرفته میزان مصرف آرد در پیشوا از هزار و 200 تن به 750 تن و در قرچک نیز از دو هزار تن به 180 تن رسیده که صرفه جویی مناسبی را در جنوبشرق استان تهران نشان می دهد.