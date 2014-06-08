بارندگی های اخیر مشکل کمبود آب روستاهای شهرستان بهار را برطرف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرمی ظهر یکشنبه در کمیته آب شهرستان بهار با بیان این مطلب که روستای راه هموار بخش لالجین به علت نبود چاه عمیق، تأمین آب شرب در این روستا با مشکل مواجه است، عنوان داشت: این مشکل با عقد قرارداد حفر چاه عمیق با پیمانکار در این روستا حل خواهد شد که البته این مهم در دست اقدام است.

کرمی به مشکل روستای بهادربیگ بخش صالح آباد نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه میزان تولید و مصرف آب در این روستا به یک نسبت مساوی است مسلما با شروع فصل گرما مردم روستا با کمبود آب شرب مواجه خواهند شد.

موقعیت جغرافیایی بهادربیگ اجازه آبرسانی با تانکر را نخواهد داد

وی با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی بهادربیگ اجازه آبرسانی با تانکر را نخواهد داد، اعلام داشت: از آنجا که طبق بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان ژئوفیزیک اکثر نقاط روستای بهادربیگ قابلیت حفر چاه عمیق را ندارد لذا با شناساسی نقاط جدیدی در روزهای جاری مراحل حفر چاه عمیق در این روستا در دست اقدام است.

کرمی با اشاره به اینکه روستای حسین آباد عاشوری نیز در طی چند سال اخیر با بحران شدید آب مواجه بوده است، اظهار داشت: سال گذشته برای رفع مشکل کمبود آب این روستا اجرای خط انتقال آب شرب از شهر بهار پیشنهاد شد که تا کنون با توجه به بحران آب در خود این شهر این پیشنهاد پیگیری و اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه وجود چند چشمه در روستاهای همجوار حسین آباد آشوری می تواند راهکار مناسبی برای تأمین آب شرب این روستا باشد، عنوان داشت: واگذاری آب چشمه های روستاهای اطراف این روستا ضروری است، که البته تاکنون موفق به جلب نظر موافق صاحبان این چشمه ها نشده ایم.

کرمی افزود: در روزهای جاری حسین آباد آشوری به علت بارندگی های مطلوب مخازن غنی دارد ولی مسلما با شروع گرما آب این مخازن هم کاهش خواهد یافت بنابراین اگر از چشمه های همجوار آب به این روستا انتقال داده نشود مسلما با بحران شدید آب در این منطقه مواجه خواهیم بود.

سال گذشته 37 روستای شهرستان با مشکل کمبود آب مواجه بود

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 37 روستای شهرستان با مشکل کمبود آب مواجه بود، اذعان داشت: از این تعداد روستاهای مواجه با بحران آب به 19 مورد با تانکر آبرسانی می شد و مابقی نیز با نصب شیرفلکه تأمین آب می شدند.

کرمی افزود: از آنجا که اکثر روستاهای شهرستان بهار توسط چشمه و چاه آب دستی تأمین آب می شوند مسلما در سال جاری به برکت نزولات جوی مشکل حادی در حوزه تأمین آب شرب در این مناطق نخواهیم داشت.

فرماندار شهرستان بهار نیز با بیان این مطلب که ساماندهی آب مناطق شهری و روستایی شهرستان باید در اولویت کاری متولیان امر قرار بگیرد، گفت: برای جلوگیری از بروز بحران آب در فصل تابستان، منابع موجود آب شهرستان باید مدیریت شود.

محسن مرادی پناه با اشاره به اینکه مشکل کمبود آب در حال حاضر در کل کشور مطرح است، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به وضعیت منابع آبی موجود در شهرستان مسئولان باید توجه داشته باشند که حفظ این منابع برای استفاده مردم یکی از اولویت های کاری در سال جاری است تا جائیکه باید تدابیر و برنامه ریزی های لازم در نقاط شهری و روستایی برای مدیریت وضعیت موجود، اندیشیده شود.

مرادی پناه افزود: هدف از برگزاری کمیته آب مدیریت به روز وضعیت تأمین آب شرب در تمامی نقاط شهرستان است، پس در این جلسات باید مسائل حوزه تأمین آب احصاء و دسته بندی شود و بر اساس اولویت به رفع آن موانع اقدام شود.

متولیان تأمین آب شهرستان باید بخش های مختلف را تحت کنترل داشته باشند

وی اذعان داشت: متولیان تأمین آب شهرستان باید تا زمان مدیریت کامل وضعیت آب شرب شهرستان به طور مستمر ساماندهی و به روز بودن بخش های مختلف تأمین آب را تحت کنترل داشته باشند.

مرادی پناه افزود: در مواردی که تأمین آب شرب مناطق شهرستان نیاز به اعتبار دارد باید در صدد جذب اعتبار لازم برآییم و در مواردی هم که نیاز به تأمین تجهیزات و لوازم جانبی است مدیران باید با همکاری و هماهنگی در راستای رفع نواقص تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در سال جاری در شهرستان بهار نباید مشکل کمبود آب وجود داشته باشد، گفت: متولیان امر باید با برنامه ریزی های لازم وضعیت تأمین آب را به صورت ادواری مورد بررسی قرار دهند تا در حد بضاعت بتوان از بروز بحران جلوگیری کرد.

مرادی پناه در خصوص تأمین آب شرب مناطق روستایی نیز اذعان داشت: روستاهای دارای مشکل در تأمین آب شرب شناسایی و برای رفع مشکلات موجود برنامه ریزی های لازم صورت بگیرد، در این راستا بخشداران نسبت به کنترل و رصد مناطق روستایی باید حساسیت بیشتری داشته باشند تا وضعیت موجود کنترل شود.

وی در خصوص نظارت جهاد کشاورزی بر نحوه کشت کشاورزان شهرستان بهار نیز اظهار داشت: جهادکشاورزی با هر نوع برنامه و طرحی که لازم است در راستای ممانعت از کشت دوم اقدام کند چراکه کشاورزان ما باید این مهم را بدانند که با وضعیت موجود منابع آبی باید به سمت کشت محصولات کم آب بر روی آورده و از کشت صیفی جات محصولات پرآب بر پرهیز کنند.