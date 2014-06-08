منشور همکاری میان اتاق و وزارت ارشاد به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، منشور همکاری فی مابین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به امضا رسید.

در این مراسم، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: وزارت ارشاد هر گونه همکاری برای حل معضلات صنعت فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال را انجام خواهد داد.

وی از بخش خصوصی خواست که ریز مشکلات و موانع دست و پاگیر حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال را تهیه کند و مستقیما به دست شخص وزیر برساند.

وزیر ارشاد همچنین با اعلام اینکه وزارت ارشاد از پتانسیل بخش خصوصی برای برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها استفاده خواهد کرد و هر کجا که بخش خصوصی از توانمندی لازم برگزار است، باید وزارت ارشاد را حمایت کند، نمونه موفق همکاری میان وزارت ارشاد در بهره گیری از توان بخش خصوصی را، برگزاری نمایشگاه اسفندماه پارسال فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ذکر کرد و با اشاره به نکات مثبت برگزاری این نمایشگاه، خواستار تقویت آن در سال جاری شد.

همچنین در این مراسم، محمدرضا طلايي، رئیس مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران نیز اعلام کرد که این پتانسیل در بخش خصوصی در حوزه ICT وجود دارد که مانند سال گذشته که نمایشگاهی را در کمتر از یک ماه با حضور 164 شرکت برگزار کرد، امسال نیز با قوت بیشتر برگزار کند.

وی افزود: ما خواستار تدوین نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با تشکیل یک کارگروه مشترک میان اتاق ایران و وزارت ارشاد هستیم. این در حالی است که نمایشگاه شهریور ماه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و با مدیریت اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود و شورای سیاستگزاری این نمایشگاه در اتاق ایران تشکیل شده است.