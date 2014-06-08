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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۶

اسبقیان:

تنزل اخلاق مداری در ورزش قهرمانی نگران کننده است/ اخلاق پیشکسوتان ورزشی الگوی نسل جوان باشد

تنزل اخلاق مداری در ورزش قهرمانی نگران کننده است/ اخلاق پیشکسوتان ورزشی الگوی نسل جوان باشد

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی گفت: تنزل جایگاه اخلاق در حوزه ورزش قهرمانی نگران کننده است و باید به این امر توجه جدی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین اسبقیان ظهر یکشنبه در گردهمایی یک روزه آموزشی و فرهنگی مربیان ورزشی آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه در شرایط فعلی حاکم بر ورزش دنیا با وجود پیشرفت روزافزون در بعد مادی و فیزیکی مقوله ورزش شاهد بروز مشکلات اخلاقی و فرهنگی قابل ملاحظه‌ای از سوی ورزشکاران و کل جامعه ورزشی هستیم که کشور ما هم از این بحران‌ها بی‌نصیب نمانده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری اولویت و هدف اصلی ورزش را تهذیب نفس، اخلاقیات و رعایت اصول و منش پهلوانی دانستند و قهرمانی را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: آذربایجان مهد غیرت، اخلاق و ولایت مداری در کشور است که در طول تاریخ و در عرصه‌های مختلف این ویژگی‌ها را به اثبات رسانده و باید در مقوله ورزش نیز مانند سایر موضوعات، الگوی اخلاقی و پرچم‌دار دفاع از ارزش‌های معنوی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشد.

اسبقیان همچنین در ادامه گفت: انتظاری که وزارت ورزش و جوانان از مربیان ورزشی دارد این است که تمام برنامه‌های ورزشی برای سیاست‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد که ایشان توجهات ویژه‌ای به موضوعات اخلاقی ورزشکاران دارند.

اسبقیان یادآور شد: تمام حرکات زیبای فرهنگی و اخلاقی ورزشکاران قهرمان و پرافتخار کشورمان باید به عنوان چراغ راهی از سوی ورزشکاران جوان مورد الگو قرار گیرد تا در ضمن دستیابی به قله‌های افتخار جهان، فرهنگ و منش والای پهلوانی در ورزش هم روز به روز بالنده‌تر شود.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2307081

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