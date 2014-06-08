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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

شهيد ماه عسل از بنياد حفظ آثار همدان رفت/ معرفي سرپرست بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس همدان

شهيد ماه عسل از بنياد حفظ آثار همدان رفت/ معرفي سرپرست بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس همدان

همدان - خبرگزاري مهر: محمد جواد زمرديان كه به نام شهيد برنامه ماه عسل در كشور شناخته شده است و مدیرکلی بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس همدان را عهده دار بود فردا از این سمت تودیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد زمرديان مديركل بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس همدان كه به واسطه برنامه ماه عسل در كشور شناخته شده، فردا طی مراسمي در باغ موزه همدان توديع خواهد شد.

زمرديان در حالي مسئوليت ستاد كميته مفقودين در غرب كشور را به عهده مي گيرد كه دبيري مجموعه اي فرهنگي را نيز در همدان به تازگي قبول كرده كه فعاليت هاي خود را به زودي در سطح وسيع آغاز خواهد كرد.

گفتني است خليل الهي تبار مدير باغ موزه دفاع مقدس همدان تا تعيين جانشين وي به عنوان سرپرست بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس فعاليت خواهد كرد.

زمرديان در سال جاري به عنوان مدير نمونه بنياد حفظ آثار كشور انتخاب شده بود و به علت باز نشستگي اين مجموعه را ترك كرد.

کد مطلب 2307082

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