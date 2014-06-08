آمریکا پیمان راهبردی را نقض می کند/ واکنش اف بی آی به تهدیدات علیه خانواده نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا ،مقامات افغان از بازداشت 17 تروریست با پنج تن مواد منفجره در ولایت هرات در غرب افغانستان خبر دادند که قصد اختلال در روند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور و رقابت میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی را داشت.



خبر دیگر اینکه "ارشاد احمدی" معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در دیدار با "دیوید رابینسون" معاون سفر آمریکا در کابل بر لزوم اجرای تعهدات آمریکا در توافقنامه راهبردی دو کشور و واکنش جدی ایالات متحده به راکت پرانی ها از خاک پاکستان تاکید کرد.



همچنین "یان کوبیش" نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان ضمن محکوم کردن حمله تروریستی علیه عبدالله از آن به عنوان اقدامی وحشیانه یاد کرد.



شورای امنیت سازمان ملل نیز در بیانیه ای حمایت خود را از روند دموکراتیک افغانستان و برگزاری دور دوم انتخابات و ادامه گذار به دولت جدید اعلام کرد.



این بیانیه در پی وقوع دو انفجار در مسیر حرکت کاروان‌ حامل عبدالله عبدالله نامزد دور دوم ریاست جمهوری افغانستان و کشته شدن شش غیرنظامی و زخمی شدن 20 فرد دیگر صادر شد.



سی ان ان نیز با اشاره به تهدیدات علیه خانواده نظامی آمریکایی که با با پنج زندانی طالبان در گوانتانامو مبادله شده است، گزارش داد که اف بی آی از خانواده برگدال حفاظت می کند و در این زمینه با شرکای ایالتی و محلی همکاری می کند.



عبدالحق وثیق معاون سازمان اطلاعات، محمد فاضل مظلوم فرمانده ارتش، خیرالله خیرخواه وزیر کشور، نورالله نوری والی بلخ و محمد نبی عمری از فرماندهان ارشد نظامی در زمان حکومت طالبان بر افغانستان از جمله زندانیان آزاد شده هستند که کابل ضمن انتقاد از انتقال این افراد به پایتخت قطر اعلام کرده بر اساس توافق دوجانبه زندانیان باید به دولت افغانستان سپرده می شدند.