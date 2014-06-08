" ترانه شرقی " در همدان اکران شد / جستجوی عشق خارج از فضای مجازی و ماهواره

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه فیلم داستانی ترانه شرقی به مناسبت هفته صنایع دستی اولین اکران خود را در سینما کانون همدان به اجرا گذاشت که عده ای از مسئولین استانی و شهرستانی و خبرنگاران میهمانان ویژه این برنامه بودند.

این فیلم به تهیه کنندگی محمود غلامی و کارگردانی احسان صدیقی کارگردان جوان همدانی ساخته شده و اولین فیلم وی بود.

بازیگران این فیلم را پروانه معصومی، کریم اکبری مبارکه، نازنین فرهانی و رامسین کبریتی تشکیل می دهند و داستان این فیلم ماجرای عشق پیرمرد استادی به همسر بیماراش بود که با عشق و محبت تمام از وی پرستاری می کرد و در مجموع داستان ترانه شرقی داستان عشق است.

این فیلم در شهر همدان فیلمبرداری شده و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان به نوعی با اسکان عوامل فیلم و پذیرایی از آنها از سازندگان این فیلم در شهر همدان حمایت کرده است.

اما نکته قابل توجه در این فیلم و یا نقدی که بر این فیلم وارد است آن بود که درست است که این فیلم در شهر همدان فیلمبرداری شده اما تنها کسانی که بیننده همدانی باشند می توانند متوجه این موضوع شوند زیرا حتی در فیلم یک بار هم نام همدان توسط بازیگران ذکر نشده و از بین نماهای فیلمبرداری شده تنها قسمتی از مسجد جامع همدان و بازار قدیمی همدان به چشم می خورد و موضوع دیگر اینکه در این فیلم جای لهجه همدانی بسیار خالی است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در حاشیه رونمایی از فیلم ترانه شرقی در سینما کانون همدان اظهار داشت: درست است که ترانه شرقی ارتباطی با صنایع دستی نداشت اما در آغاز هفته صنایع دستی اکران شد و این فیلم حاوی میراثی از ایرانیان بود که امروز کمتر به آن توجه می شود.

علیرضا ایزدی با بیان اینکه داستان ترانه شرقی عشق و محبت و دوستی در خانواده است، ابراز داشت: این میراث ناملموس یعنی عشق از پیشینیان و خانواده های ایرانی به جا مانده است.

وی با اشاره به اینکه محبت و عشق در خانواده میراثی بوده که در جایی ثبت نشده است، عنوان داشت: امروز و در جامعه کنونی و در بین نسل جدید کمتر کسی است که به این میراث ناملموس به جای مانده از فرهنگ ایرانی توجه کند و یا به آن اهمیت دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان ادامه داد: هدف از اکران این فیلم در آغاز هفته صنایع دستی معرفی بیشتر فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی و معرفی همدان به عنوان قلب ایران بوده است.

ایزدی با تاکید بر اینکه ایران منهای همدان و همدان منهای ایران معنی ندارد، بیان داشت: پخش فیلم های این چنینی و تبلیغات در حوزه فرهنگ ایرانی در معرفی ایران و فرهنگ اصیل آن تاثیر زیادی دارد.

وی با بیان اینکه مدیران فرهنگی باید در راستای معرفی فرهنگ ایران بیشتر تلاش کنند، افزود: متاسفانه در بین نسل جوان تزلزل فرهنگی بسیار شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه متاسفانه در ایران برای محتوای فیلم ارزش زیادی قایل نیستیم، بیان داشت: فیلمسازان باید تلاش کنند خارج از نگاه ناسیونالیستی گوشه گوشه و جای جای ایران و فرهنگ ایرانی را معرفی کنند.

در ادامه و پس از پایان فیلم عوامل فیلم ترانه شرقی به پاسخ ها و انتقادات تماشاچیان و خبرنگاران پاسخ دادند و به گفتگو نشستند.

نسل جوان امروز عشق را درک نکرده اند

بازیگر نقش اول مرد این فیلم گفت: بازی در این فیلم را دوست داشتم چرا که انسان با عشق زنده است و اگر انسان عاشق نباشد مانند مرده متحرک است.

کریم اکبری مبارکه در ادامه سخنانش ابراز داشت: متاسفانه امروز و در جامعه کنونی عشق ضعیف شده و جوانان به زندگی خود پایبند نیستند و نتیجه آن شده که در جامعه امروز از هر شش ازدواج سه مورد به طلاق می کشد.

وی با اشاره به اینکه فیلم ترانه شرقی آدم های گذشته و عشق آنها را به تصویر می کشد، اظهار داشت: نسل امروز به دنبال تجملات و چشم و هم چشمی است و عشق بین خانواده ها و همسران کمرنگ شده است.

اکبری مبارکه با بیان اینکه خدواند به کسانی که ارزش بالا دارند عشق عطا می کند، بیان داشت: ساختن فیلم های ژانر و پلیسی سهل بوده اما ساختن فیلم هایی با چنین محتوا سخت است.

بازگیر زن این فیلم نیز بیان داشت: با توجه به اینکه این فیلم در همدان ساخته شده و نخستین اکران آن است استقبال از آن کم است.

نازنین فرهانی در مورد کار با کارگردانان جوان گفت: خوشبختانه کارگردانان جوان کشور با مسائل و مشکلات روز و درد های جامعه آشنا هستند.

وی در مورد موضوع فیلم ترانه شرقی بیان داشت: عشق در جامعه کنونی از یاد رفته است و عشق و محبت در سینمای ایران جای خالی دارد.

بازیگر مرد این فیلم نیز ادامه داد: این فیلم انسان را به دهه هفتاد و زمانی که رقابت بین فیلمسازان سالمتر بود می برد.

داعیه داران فرهنگی همدان به دنبال لهجه همدانی باشند

رامسین کبریتی اظهار داشت: این فیلم نشان می دهد که می توان به زندگی و عشق نگاه عمقی داشت و به جوانان آموزش می دهد که عشق و محبت را باید خارج از فضای مجازی و ماهواره پیدا کنند.

کارگردان فیلم ترانه شرقی در پاسخ به برخی انتقادات خبرنگاران در مورد اینکه لوکیشن های بسیار کمی از همدان در فیلم بود، بیان داشت: متاسفانه همدان به عنوان یک شهر تاریخی نتوانسته بافت قدیمی خود را حفظ کند و نمی توان در همدان محله ای پیدا کرد که گویای بافت قدیمی شهر باشد.

احسان صدیقی ابراز داشت: به دلیل نوع فیلم و جنس فیلم اولویت موضوع برای بنده خود فیلم بود و مکان و نشان دادن همدان در اولویت نبود.

وی همچنین در مورد اینکه از لهجه همدانی نیز در این فیلم استفاده نشده است، گفت لهجه همدانی به بنده ارتباطی پیدا نمی کند و به کسانی بر می گردد که ادعای فرهنگی دارند و بنده به اندازه کافی از اینکه فیلم خود را در شهرستان فیلمبرداری کردم ضرر خوردم و دیگر نمی توانستم با به کار بردن لهجه همدانی به آن بیشتر ضرر بزنم.