سناریوی پیشگیری از سرقت مسلحانه بانک در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ مراد جعفری ظهر امروز در حاشیه اجرای سناریوی پیشگیری از سرقت مسلحانه بانک در زنجان اظهار داشت: اجرای سناریوی پیشگیری از سرقت مسلحانه مربوط به یکی از توانمندیهای یگان ویژه پاسداران فرماندهی انتظامی استان زنجان است.
وی ادامه داد: در این سناریو سارقان مسلح اقدام به سرقت مسلحانه از بانک کرده و یکی از شهروندان را گروگان گرفتهاند.
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: هسته رهایی از گروگان فرماندهی انتظامی استان زنجان که آموزشهای لازم را در این زمینه طی کرده و مهارتهای لازم را کسب کردهاند، اقدام به آزادی این گروگان کرده و سارقان را دستگیر میکنند.
سرهنگ جعفری با اشاره به پیام این عملیات نیروی انتظامی استان زنجان افزود: پیام این مانور به همه کسانی که به طمع افتاده و گول خورده باشند، این است که عوامل انتظامی با توجه به بازارها، آموزشها و نیروی ماهری که در اختیار دارد، به شدت برخورد میکند.
وی تصریح کرد: پیام دیگر این عملیات به مردم خوب استان زنجان این است که مردم امیدوار باشند پلیس از توانمندی خوبی برای خدمات به مردم برخوردار است.
وی مهمترین پیام اجرای سناریوی پیشگیری از سرقت مسلحانه بانک را برخورد شدید پلیس با هنجارشکنان برای مردم دانست و متذکر شد: با تلاش همه دستگاهها و اقشار مختلف مردم و مشارکت بیشتر در تامین نظم، امنیت و آسایش جامعه امن و پایداری خواهیم داشت.
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان در پایان تصریح کرد: امید است مردم استان زنجان از اقدامات و فعالیتهای نیروی انتظامی استان رضایتمندی لازم را داشته باشند.
ریزش کانال جان 2 کارگر زنجانی را گرفت
معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان با اعلام خبر ریزش کانال در شهرستان ایجرورد از مرگ دو کارگر در اثر این حادثه خبر داد.
سرهنگ جعفر کردلو با اشاره به ریزش دیواره کانال در شهرستان ایجرود اظهار کرد: ریزش دیواره کانال فاضلاب شرکتی در شهرستان ایجرود دو کارگر را به کام مرگ کشاند.
وی ادامه داد: ساعت 12 و 50 دقیقه روز گذشته از طریق تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیس 110 یک مورد حادثه ریزش آوار در روستای قمچای شهرستان ایجرود اعلام شد که بلافاصله ماموران به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه ماموران با حضور در محل حادثه متوجه مدفون شدن دو کار گر شدند، اضافه کرد: ماموران با حضور در محل مشاهده کردند که دو کارگر حین حفر کانال فاضلاب شرکتی به عمق 8 و طول 12 متر به علت ریزش خاک دیواره کانال مدفون شدهاند.
گفتنی است، به دنبال این موضوع نیروهای امدادی عملیات خود را برای خارج کردن این دو کارگر از زیر آوار آغاز کردند که پس از مدتی پیکر بی جان دو کار گر 37 و 38 ساله را از زیر آوار بیرون آوردند که علت این حادثه در دست بررسی است.
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