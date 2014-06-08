دو میلیارد و 300 ميليون ریال به طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیمین حجت الاسلامی ظهر یکشنبه در جمع نخبگان دانشگاه آزاد همدان گفت: طبق آيين نامه بودجه پژوهشي 20 درصد بودجه پژوهشي به رديف طرح ها و پايان نامه هاي دانشجويان اختصاص مي يابد که طبق محاسبات دفتر طرح و برنامه دانشگاه آزاد اسلامی همدان در سال 1392 در این دانشگاه دو میلیارد و 300 ميليون ریال به طرح های پژوهشی اختصاص یافته است.

وی افزود: پس از مطالعات و بررسي هاي کارشناسانه و دريافت نظرهاي اعضاي شوراي پژوهشي و ساير پژوهشگران دانشگاه مبني بر اختصاص مبلغ کمتر به هر طرح و افزايش تعداد طرح هاي پژوهشي و همچنين تعهدات مقاله اي، آيين نامه داخلي تدوین و فراخوان طرح هاي پژوهشي در بین دانشگاهیان اطلاع رساني شد.

حجت الاسلامی عنوان کرد: در اواخر سال 92 براي 14 طرح جديد عقد قرارداد انجام شد و با این عقد قرارداد شمار تعداد طرح هاي پژوهشی جاري دانشگاه آزاد اسلامی به 70 طرح رسید و در این مدت نیز 25 طرح خاتمه يافت.

مدیر پژوهش واحد همدان در ادامه از اتمام دو طرح سفارشي دانشگاه آزاد همدان در سال گذشته خبر داد و گفت: دو طرح که شامل طرحی با عنوان "طراحي و پياده سازي سامانه جامع امور گروههاي آموزشي" و دیگری "نقاشي ديواري معراج پيامبربود، در سال گذشته به اتمام رسید.

وی افزود: براي اولين بار به همت پژوهشگران این واحد دانشگاهی با استفاده از اين رديف بودجه چندين وسيله آزمايشگاهی مثل ترازوي ديجيتال، دستگاه الکتروفورز، تانک ازت، مینی سانتریفوژ، هیت بلاک، روتور، دوربين، گونيامتر، دينامومتر و ... تهيه و به صورت سالم به آزمايشگاههاي دانشگاه تجهیز شد.

وی عنوان کرد: دفتر امور پژوهشي واحد همدان تمامی طرحهاي جاري را مورد بررسي قرار داده و وضعیت طرحها به صورت کتبي به مجریان اطلاع می دهد.