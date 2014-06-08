12 واحد تولیدی از سیستان و بلوچستان در نمایشگاه صنایع کوچک مالزی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان روز یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: به منظور تبادل تجربیات و تعامل با تولیدکنندگان خارجی تعداد 12واحد تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان در نمایشگاه صنایع کوچک مالزی شرکت کرده و دستاوردهای خود را در معرض نمایش قرار دادند.

محمد یعقوبی اظهار داشت: از میان 10 غرفه اختصاص داده شده در این نمایشگاه به غرفه داران ایرانی تعداد دو غرفه به منظور ارایه دستاوردهای شهرک‌های صنعتی استان اختصاص یافت که با استقبال بازدید کنندگان و همچنین نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی، سفیر ایران و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور قرار گرفت.

وی با بیان اینکه درهفدهمین نمایشگاه صنایع کوچک مالزی بیش از ۳۵۰ شرکت در قالب ۷۴ غرفه حضور داشتند افزود: استقبال از این نمایشگاه و تعداد شرکت کنندگان در مقایسه با سال گذشته با ۴۰ درصد افزایش همراه بود.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی از جمله واحد های کنسرو ماهی، فراوری ماهی و میگو و پودر ماهی دستاوردهای خود را در معرض دید عموم علاقمندان قرار دادند.

یعقوبی اذعان داشت: در این نمایشگاه علاوه بر ارایه دستاوردها و روش‌های نوین توسط تولیدکنندگان و صنعتگران نشست‌های مشترکی به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات صاحبان صنایع نیز برگزار شد که بسیار حائز اهمیت و کابردی بود.