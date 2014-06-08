سند توسعه گردشگری خراسان جنوبی بازبینی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، اظهار داشت: سند توسعه گردشگری خراسان جنوبی در سال‌های گذشته تا حدودی انجام شده اما به دلیل نداشتن اعتبار لازم، نیمه‌ تمام رها شده و باید مورد بازبینی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: این سند از جمله مصوبات جلسه بعد کارگروه لحاظ می‌شود تا بتوانیم بخش‌هایی از سند را که انجام شده بازنگری و کامل کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه مقصد خراسان جنوبی در بازارهای جهانی معرفی نشده است، تصریح کرد: تا هنگامی که مقصد استان مشخص نباشد، گردشگری استان شاهد هیچگونه پیشرفتی نخواهد بود..

رمضانی اضافه کرد: در این راستا همه دستگاه‌های مربوطه باید دست به دست هم داده تا بتوانیم مقصدهای استان را معرفی و سبب جذب توریست به استان شویم.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از مناطق گردشگری استان که طی سال‌های اخیر مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته در دستور بررسی و اطلاع‌رسانی قرار گرفته است، گفت: باید برای رونق بخشی صنعت گردشگری استان از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر در حال رایزنی با لیدرهای جهانی هستیم تا با برقراری تعامل با آنها بتوانیم در راستای جذب توریست گام برداشته و زمینه‌های جذب را بیش از بیش گسترش دهیم.

رمضانی با بیان اینکه نسبت تعداد آثار ثبت شده به آثار شناسایی شده و نسبت تعداد آثارثبتی مرمت شده به تعداد آثار نیاز به مرمت دو شاخص در توزیع اعتبارات برای استان است، بیان داشت: با توجه به اینکه آثار تاریخی از لحاظ قدمت، نوع اثر، میزان اعتبار لازم برای بازسازی و احیاء و از این قبیل مسائل با یکدیگر متفاوت هستند، این دو شاخص در راستای اختصاص اعتبار مناسب ارزیابی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در توزیع اعتبارات باید شاخص های ملی ملاک عمل قرار گیرد، افزود: متاسفانه در شاخص‌ها نقش اجتماعی و فرهنگی و میزان تاثیرگذاری اثر دیده نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی به برنامه‌های میراث فرهنگی در سال جاری اشاره کرد و افزود: یکی از این برنامه‌ها برگزاری تور آشناسازی و دعوت از تورگردان‌های بزرگ کشور به استان است.

رمضانی اظهار امیدورای کرد: با برگزاری این تورها، مردم بیشتر با جاذبه‌های گردشگری استان آشنا شده و این استان در زمره استان‌های هدف گردشگری معرفی شود.

گفتنی است تصویب کمیته سرمایه‌گذاری و فنی، ملاک عمل قرار گرفته شدن شاخص‌های ملی، بازنگری سند توسعه گردشگری خراسان جنوبی، گزارش تعداد تورهای گردشگری در استان، گزارش هتل بند دره و کویر و پیگیری بازگشایی درب مجموعه شوکت‌آباد از طریق اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه از جمله مصوبات این جلسه بود.