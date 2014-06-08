1156 ساروی داوطلب هلال احمر هستند

محمودرضا عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هلال احمر ساری دو پایگاه امداد جاده ای ثابت دارد که یکی در محور کیاسر بین استانهای مازندران و سمنان واقع شده و دارای یک دستگاه آمبولانس و یک خودروی ست نجات است.

وی بیان داشت: پایگاه دیگر در منطقه دودانگه قرار دارد و با یک دستگاه آمبولانس و تعدادی از قطعات ست نجات تجهیز شده است، البته پایگاه منطقه دودانگه به صورت کانکس بوده و احداث ساختمان آن هنوز به اتمام نرسیده است که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این بنا افتتاح شود.

عباس پور یادآور شد: برای ارتقای سطح توانمندی اعضاء، دوره های بازآموزی امداد ونجات کوهستان‚ جاده ای و ساحلی به صورت دوره ای برای امدادگران و نجاتگران برگزار می شود که آخرین دوره آن در اردیبهشت ماه 93 بوده است.

وی بیان داشت: آموزش کمکهای اولیه نیز در طول سال برای متقاضیان با این شعار که هر خانواده باید یک امدادگر یا بیشتر داشته باشد، برگزار می شود.

وی به طرح های در دست اقدام اشاره و اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، طرح همای رحمت را در دست داریم که بر اساس سهمیه تخصیصی که به ما از سوی استان داده می شود در خدمت نیازمندان عزیزمان هستیم.

رئیس جمعیت هلال احمر ساری گفت: براین اساس باید یک سبد کالا با پنج قلم از نیازهای خوراکی خانواده به نیازمندان تحت پوششمان ارائه دهیم و اگر خیرین عزیز ما را یاری کنند، می توانیم تعداد بیشتری سبد کالا تهیه کنیم و در اختیار نیازمندان قرار دهیم.

وی با اشاره به آغاز اجرای طرح دریا گفت: روزانه 14 نفر امادگر و نجاتگر آموزش دیده در طرح دریا در سواحل فرح آباد و گهرباران مشارکت دارند، همچنین سه دستگاه موتورسیکلت با کیف کمکهای اولیه و بلندگو در ساحل فرح آباد و یک دستگاه نیز در ساحل گهر باران مستقر کرده ایم که با گشت زنی به راهنمایی مسافران و اطلاع آنان از مناطق پرخطر ساحل می پردازند.

عباس پور گفت: همچنین درهرکدام از دو منطقه ساحلی یک دستگاه آمبولانس با سه نیروی امدادگر و نجاتگر و یک پرستار مستقر شده است که به نجات مصدومان خواهند پرداخت.