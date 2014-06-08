ایجاد ناامنی اخلاقی و گسترش فساد در کشور از اهداف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نصرتی ظهر یکشنبه در گردهمایی یک روزه آموزشی و فرهنگی مربیان ورزشی استان با بیان اینکه در حال حاضر 92 درصد مردم کشور نگران رویارویی با مواد مخدر هستند، اظهار داشت: هیچکس نمیتواند ادعا کند که خانوادهاش در هر شرایطی از گزند این مواد مصون خواهد ماند.
وی افزود: در حال حاضر یکی از ابزارهای دشمن در جنگ نرم توزیع گسترده مواد مخدر است و این امر در دهه های اخیر به شکل خطرناکی بروز یافته و زیانهای سنگینی را متوجه جوامع کرده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اگر تا دیروز تنها سه کشور تایلند، لائوس و برمه پرچمدار تولید مواد مخدر آنهم به شکل سنتی و تریاک بودند، امروز کشور افغانستان به یمن حضور آمریکا در این کشور برای دفاع از طالبان، زمینهای بیشتری زیر کشت مواد مخدر رفته و تا دو هزار تن مواد مخدر از این زمینها برداشت میشود.
نصرتی اضافه کرد: برخی از کارشناسان سیاسی میگفتند اگر آمریکا، انگلیس و ناتو وارد افغانستان شوند مشکل مواد مخدر حل خواهد شد و این در حالی است که میزان برداشت مواد مخدر از زمینهای افغانستان در زمان کرزای به سه هزار و 400 تن رسید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیشرفتهترین لابراتوارهای پیش ساز مواد مخدر را از مبادی رسمی وارد افغانستان میکنند و 90 درصد تریاک افغانستان در داخل این کشور تبدیل به هروئین و کراک میشود.
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