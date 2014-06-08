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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۱

فرماندار تاکستان منصوب شد

فرماندار تاکستان منصوب شد

قزوین- خبرگزاری مهر: طی مراسمی ایرج حیدری به عنوان فرماندار جدید شهرستان تاکستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان تاکستان ظهر یکشنبه با حضور مرتضی روزبه استاندار و رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

ایرج حیدری  پیش از عهده دار شدن سمت جدید، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان بود.

در این مراسم ایرج حیدری به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی و از زحمات علی اکبریان فرماندار قبلی تاکستان نیز قدردانی شد.

کد مطلب 2307105

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