مجید مفیدی ‌فر، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در منطقه یعقوب‌آباد قوچان 62 هکتار زمین دولتی وجود دارد که متاسفانه طی چند سال گذشته، حدود 90 درصد آن توسط برخی افراد سودجو بصورت غیرقانونی تصرف شده است.

وی ادامه داد: باتوجه به پیگیری‌های انجام شده، 10 پرونده در دادگستری قوچان مورد بررسی قرار گرفته که تاکنون 6 مورد از این پرونده‌ها به صدور رای منجر شده‌است؛ همچنین 9 قطعه زمین تصرف شده به مساحت 2هزار و 600 مترمربع که تاکنون مورد ساخت و ساز قرار نگرفته بود بازپس گیری و یک واحد ساختمان نیز تخریب شده است.

وی با اشاره به تصرف 800 هکتار از اراضی دولتی در جنوب قوچان نیز افزود: در محدوده روستای کهنه فرود قوچان، 900 هکتار زمین دولتی وجود دارد که متاسفانه 800 هکتار آن بصورت غیرقانونی تصرف شده است.

وی یادآور شد: باتوجه به شکل گیری روستا در این منطقه؛ سیاست فعلی اداره راه و شهرسازی قوچان، حفظ زمین‌های موجود است اما در سایر مناطق از جمله منطقه یعقوب آباد که یک زمین خوار 2 هزار مترمربع از زمین های دولتی را تصرف و به نام خود به فروش می رساند؛ بصورت قانونی و قاطعانه برخورد خواهد شد و محلی برای اغماض نیز وجود ندارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی قوچان خاطر نشان کرد: تصرف اراضی دولتی که متعلق به عموم مردم است، تجاوز به حقوق همه مردم تلقی می شود و باید با متصرفان و زمین خواران قاطعانه برخورد کرد.

مفیدی فر تصریح کرد: متاسفانه قوانین بازدارنده کافی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی وجود ندارد و در بسیاری از موارد، تخلفات باید به کمیسون ماده100 و یا دادگاه ارجاع شود.