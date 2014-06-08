ضرورت بازنگري فرايندها در وزارت راه/ پایان مسکن مهر در سال 94

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي در شوراي برنامه ريزي حمل و نقل و شهرسازي بازنگري كليه فرايندهاي اين وزارتخانه در حوزه هاي مختلف را ضروري دانست و گفت: هدف از بازنگري ياد شده از يك سو افزايش كارايي و مدرن كردن سيستم ها و از سوي ديگر ايجاد شفافيت و دسترسي آزاد مردم به اطلاعات توليد شده است.

وي اظهار داشت: اتفاقاتي نظير آنچه كه اخيراً در بخش ريلي رخ داد نشان مي‌دهد كه بازنگري جامع كل فرايندهاي وزارت راه و شهرسازي اقدامي ضروري است.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به سفر خود به كشور سنگاپور و بازديد از سيستم مديريتي بنادر اين كشور، افزود: در اين بازديد تفاوت يك سيستم اتوماتيك و تمام اتوماسيون شده از نظر كارايي، رضايتمندي ايمني و شهرسازي با آنچه در كشور خودمان شاهد هستيم، كاملاً مشخص بود.

آخوندی به وضعيت فرودگاه‌هاي كشور نيز اشاره کرد و گفت: كسي نيست كه در فرودگاه‌هاي كشور تردد كند و گله‌اي از فرايند پذيرش مسافر يا بار نداشته باشد. آخوندي ادامه داد: در چنين شرايطي آغاز فصل تابستان و موج سفرها را نيز در پيش داريم كه دوباره مباحث مربوط به ايمني راه‌ها را در دستور كار قرار مي‌دهد.

وي با بيان اينكه علاوه بر حوزه حمل و نقل در حوزه شهرسازي نيز نياز به بازنگري فرايندها در راستاي دسترسي مردم به اطلاعات توليد شده داريم، گفت: همه اين موارد حاكي از ضرورت بازنگري كل فرايندها در وزارت راه و شهرسازي است.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اقداماتي كه تاكنون براي بهبود فرايندها در سازمانهاي تابعه اين وزارتخانه انجام شده است، اظهار داشت: با وجود چنين اقداماتي ما نيازمند نوعي بازنگري يكپارچه و پيوسته داريم.

وي با بيان اينكه براي بازنگري فرايندها مي‌توان از نمونه‌هاي موفق بين المللي و مشاوران خارجي بهره گرفت، افزود: اين رويكرد اگر چه ممكن است داراي هزينه و برخي مسائل باشد، مي تواند براي ارتقاء ‌دانش و سطح مديريت در ايران استفاده شود.

آخوندي با اشاره به اقدامات انجام شده براي راه‌اندازي سيستم مديريت ارتباط با شهروندان ادامه داد: راه اندازي اين سيستم ممكن است تا سال آينده طول بكشد اما بازنگري فرايندها در سازمان‌هاي تابعه اقدامي است كه بايد به قيد فوريت انجام شود.

وي، سپس به ضرورت تعريف شاخص هاي تعيين كننده طرح‌هاي مهم اشاره و تصريح كرد: اين مطلب معاون اول رئيس جمهور كه دولت به جاي دو سال آخر بايد از همان ابتدا و به فكر اتمام طرح هاي مهم باشد، حرف خوبي است اما پيش از آن بايد شاخص هاي تعيين كننده طرح هاي مهم تعريف شوند.

وزير راه وشهرسازي تصريح كرد: با وجودي كه ما مي‌خواهيم طرح مسكن مهر را حتماً در سال 94 به اتمام برسانيم. لزوماً نمي توان گفت طرح مسكن مهر جزو طرح‌هاي مهم محسوب مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه در تعريف پروژه‌هاي مهم نبايد به اعداد كمي و تعداد پروژه ها توجه كرد، اظهار داشت: در وزارت راه و شهرسازي حداكثر مي توان 7 تا 8 طرح مهم تعريف كرد.