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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۲

مذاکرات نظامی آرژانتین با روسیه/ آُسانژ در اکوادور می ماند

مذاکرات نظامی آرژانتین با روسیه/ آُسانژ در اکوادور می ماند

هشدار اعتصاب ‌کنندگان برزیلی، مذاکره آرژانتین با روسیه برای خرید کشتی‌ های روسی و باقی ماندن موسس ویکی‌ لیکس در سفارت اکوادور از جمله تحولات آمریکای لاتین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با اشاره به ادامه اعتصاب ‌کنندگان متروی سائوپائولو برزیل در سومین روز از جنبش اعتراضی خود گزارش داد که معترضان تهدید به ایجاد اختلال در رقابت‌ های جام‌ جهانی این کشور کرده اند.

این هشدار پیش از تصمیم گیری دادگستری برزیل درباره قانونی یا غیرقانونی بودن جنبش‌ های اعتراضی است که خواستار افزایش دستکم 12.2 درصدی حقوق و دستمزد خود هستند.

خبر دیگر اینکه رسانه ها از مذاکره وزارت دفاع آرژانتین با وزارت دفاع روسیه برای خرید چهار فروند کشتی‌ روسی به منظور انجام ماموریت در سواحل اقیانوسی و اعزام به اقیانوس اطلس خبر دادند که در سالهای 1986 تا 1990 به سفارش اتحاد جماهیر شوروی سابق در لهستان ساخته شد.

راشاتودی نیز از باقی ماندن موسس ویکی‌ لیکس در سفارت اکوادور در انگلیس با وجود نگرانی در زمینه بازداشت جولیان ‌آسانژ خبر داد.

کد مطلب 2307117

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