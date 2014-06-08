انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد گرگان و حفاظت محیط زیست گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی گلسفیدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان گفت: به منظور بهره­گیری از توان تخصص­های علمی و تحقیقاتی متقابل و در امر توسعه کشور برای نیل به اهداف برنامه پنج ساله توسعه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان گلستان به امضای طرفین رسید.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی به همکاری های مشترک پژوهشی، آموزشی و اجرایی میان طرفین تفاهم نامه افزود: حفاظت از محیط زیست وظیفه آحاد جامعه به خصوص دانشگاهیان است و در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی گرگان نیز در بهره گیری از توان علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی و هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با هدف حراست و حفاظت از محیط زیست با برخورداری از ظرفیت های معرفی شده در این تفاهم نامه بیش از پیش فعال خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد گرگان امضای این تفاهم‌نامه را گامی بلند برای کمک به دانشجویان، اعضای هیات علمی و فعالان حوزه های محیط زیست دانست و گفت: ظرفیت های دو طرف زمینه مناسب حضور فعالانه علاقمندان را در فعالیت های مختلف علمی و پژوهشی با هدف حفاظت از محیط زیست را فراهم می آورد.