استقرار آتش نشانان در 206 نقطه تهران/ توصیه های مهم درباره زمان وقوع طوفان

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برخی خبرگزاری ها در خصوص وقوع طوفان در عصر امروز در تهران هشدار دادند. 103 ایستگاه سازمان آتش نشانی به صورت آماده باش هستند و در صورت تغییرات جوی بلافاصله از هر ایستگاه یک خودرو در مناطق پرتردد مستقر می شوند.

وی ادامه داد: با استقرار این خودروها، آتش نشانان در 206 نقطه به صورت متمرکز استقرار دارند تا امدادرسانی به شهروندان در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی به شهروندان توصیه کرد در صورت تغییر شرایط جوی از ایستادن در فضاهای باز به خصوص زیر درختان و ساختمان های نیمه کاره خودداری کرده و به هیچ عنوان همزمان با شروع طوفان به پشت بام یا بالکن خانه ها نروند.

ملکی ادامه داد: همچنین اگر بر روی پشت بام یا بالکن خانه ها وسایلی قرار دارد که احتمال سقوط آن به پایین وجود دارد نسبت به محکم کردن آنها اقدام کنند.