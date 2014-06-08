سوسن ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این باد ، باد شدید هم نبود بلکه باد نسبتا شدید محلی بود و اگر قرار باشد اوج دیگری داشته باشد تا 2 ساعت دیگر بیشتر از این میزان بالا نخواهد رفت.

وی با بیان اینکه وزش این باد به هیچ عنوان قابل مقایسه با روز دوشنبه و جمعه نبود اظهار داشت: برای عصر تهران و اوایل شب رگبار و رعد و برق نسبتا شدید نیز پیش بینی می شود.

کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه یک سیستم ناپایدار از سمت غرب وارد نیمه غربی، شمال غرب و غرب کشور شده تصریح کرد: این سیستم موجب بروز بارش هایی به صورت رگبار در مناطق غربی می شود و بارش های پراکنده در سواحل شمالی نیز خواهیم داشت.