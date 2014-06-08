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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

درگفتگو با مهر اعلام شد:

حداکثر سرعت باد امروز پایتخت 15 متربرثانیه بود/ هنوز باد شدیدتری برای تهران پیش‌بینی نشده‌است

حداکثر سرعت باد امروز پایتخت 15 متربرثانیه بود/ هنوز باد شدیدتری برای تهران پیش‌بینی نشده‌است

کارشناس سازمان هواشناسی با بیان این که حداکثر سرعت بادی که دقایقی پیش از آسمان پایتخت عبور کرد 8 تا 15 متر بر ثانیه بود، گفت: هنوز باد شدیدتری برای پایتخت پیش بینی نشده و به محض مشاهده تصاویر ماهواره ای اعلام خواهد شد.

سوسن ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این باد ، باد شدید هم نبود بلکه باد نسبتا شدید محلی بود و اگر قرار باشد اوج دیگری داشته باشد تا 2 ساعت دیگر بیشتر از این میزان بالا نخواهد رفت.

وی با بیان اینکه وزش این باد به هیچ عنوان قابل مقایسه با روز دوشنبه و جمعه نبود اظهار داشت: برای عصر تهران  و اوایل شب رگبار و رعد و برق نسبتا شدید نیز پیش بینی می شود.

کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه یک سیستم ناپایدار از سمت غرب وارد نیمه غربی، شمال غرب و غرب کشور شده تصریح کرد: این سیستم موجب بروز بارش هایی به صورت رگبار در مناطق غربی می شود و بارش های پراکنده در سواحل شمالی نیز خواهیم داشت.

 

کد مطلب 2307123

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