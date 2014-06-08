اراضی و زمین های مستعد احداث ویلا در همدان شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا طبي‌مسرور ظهر یکشنبه در كميسيون فني، عمراني، امور زيربنايي و املاك شورا که پیرامون بررسی طرح احداث ویلاشهر و با حضور مسولین و کارشناسان استانداری ، فرمانداری، جهاد کشاورزی و شهرداری برگزار شد، افزود: اجرای طرح ویلا شهر علاوه بر جلوگیری از تخریب و از بین رفتن باغات در گسترش و افزایش فضای سبز بسیار موثر است و با ایجاد ارزش افزوده در نواحی کمتر توسعه یافته شهری رشد متوازن را به دنبال داشته و در زمینه تامین سرانه های فضای سبز شهری و پاسخ به نیاز مسکن همزمان خواهد بود.

طبي‌مسرور با اشاره به ضرورت قرار گرفتن فضای شهری در کنار فضای سبز اظهار کرد: حفاظت از بناهای موجود از وظایف اصلی نسل امروز است و با توجه به اینکه همدان سابقه تاریخی در باغ و باغ سازی دارد، متاسفانه به دلیل عدم توجه مدیریت شهری در سنوات گذشته، بخش عمده ای از باغات این شهر از بین رفت.

وی با بیان اینکه ما میراث دار باغ ویلاهایی هستیم که از لحاظ شهرسازی از جایگاه بالایی در سطح کشور برخوردار است، افزود: همدان دارای الگوهای ناب اسلامی و ایرانی در شهر سازی بویژه حوزه باغ شهر دارد.

رئيس كميسيون فني، عمراني شوراي اسلامي شهر همدان از وجود اراضی و زمین های مستعد ایجاد ویلاها در این شهر خبر داد و اظهار کرد: باید این اراضی شناسایی شده و ضمن ایجاد فضاهای سبز مناسب فضاهای زندگی انسانی، از زمین های بلااستفاده شهر نیز نهایت بهره گرفته شود .

حميدرضا طبي‌مسرور رسیدن به سرانه فضای سبز کشور را ضرورت شهر همدان دانست و اضافه کرد: ایجاد ویلا شهر در همدان همکاری و کمک دیگر دستگاه های اجرایی شهر با مدیریت شهری را می طلبد تا در این خصوص با بیان شیوه های مناسب در زمینه امور زیربنایی مربوطه امری ماندگار ایجاد کرد.

نایب رئیس شوراي اسلامي شهر همدان نیز در این جلسه به احداث طرح 500 هکتاری ویلاشهر در بعضی از مناطق پیشنهادی شهر تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه ایجاد فضاهای سبز شهرسازی از سرمایه های مهم شهر همدان محسوب می شوند و از آنجایی که روز به روز شاهد تخریب و از بین رفتن باغات شهر در کنار افزایش آلودگی هوا هستیم ، لازم است تفکر ویلاشهر در همدان مجددا قوت بگیرد.

محمد تبریزی با بیان اینکه با توجه به تغییر کاربری برخی از زمینهای کشاورزی و باغات لازم است جایگزین مناسبی برای آن انتخاب شود، اظهار کرد: رونق ساخت و ساز در تراکم کم و در قطعات بزرگ می تواند در جذب سرمایه های خارج از شهر و استانهای دیگر موثر باشد بر این اساس اینگونه راهکارهای اجرایی برای حفظ اراضی کشاورزی و باغات از ساخت و ساز غیر مجاز و عادی در مناطق تهدید پذیر از جمله منطقه ویلاشهر باید صورت پذیرد.

تبریزی در ادامه با انتقاد از محل کنونی دفع نخاله ها در شهر همدان تاکید کرد:ب رای دفع نخاله ها باید از زمینهای نامرغوب استفاده شود که در این زمینه باید شهرداری جهت مکان یابی محل جدید با سازمانهای ذیربط همکاری و پیگیریهای لازم را به عمل آورد.