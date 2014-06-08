به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در واکنش به خبری با عنوان «طوفان شبکه برق تهران را غافلگیر کرد/ بازگشت خاموشی های پراکنده برق به پایتخت»، اعلام کرد: "براساس اطلاعیه شماره 30 سازمان هواشناسی، مورخه 16 خردادماه 93 هیچگونه پیش بینی از سوی این سازمان مبنی بر وقوع پدیده طوفان در سطح تهران گزارش نشده است و در جدول روز چهارشنبه مورخ 14 خردادماه، هوای شهر تهران ابری تا کمی ابری برای روز جمعه گزارش شده است.

از این رو شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در راستای خدمت رسانی به شهروندان و به منظور مقابله با خاموشی های احتمالی در تهران با توجه به شرایط نامساعد جوی و عدم پیش بینی صحیح هواشناسی نسبت به فراخوان آماده باش مناطق 21 گانه و امورهای دیسپاچینگ اقدام کرده است.

به اطلاع می رساند در روز جمعه مورخ 16 خردادماه در ساعت 18:50 با شروع طوفان پنج پست فوق توزیع با حدود هفتاد فیدر از مدار خارج شده است که با تلاش کلیه همکاران در سطح شرکت و تا ساعت 22 کلیه خاموشی های عمده برطرف شده است. لذا علیرغم مطالب مندرج، آن چه بیش از همه موجب قطع برق گردیده، قطع پست‌ها و شبکه های فوق توزیع بوده که عملاً از حیطه اختیارات این شرکت خارج است."

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بار دیگر از صبوری، همراهی و مشارکت هوشمندانه شهروندان و همچنین زحمات کلیه پرسنل و نیروهای عملیاتی مناطق 21 گانه و نیروهای پیمانکاری قدردانی و تصریح می کند: با توجه به گستردگی شبکه برق رسانی تهران، بافت شبکه هوایی، طول عمر و برخورد اشیای خارجی به خصوص تنه درختان در چنین طوفان هایی به یقین قطع برق اجتناب ناپذیر است.