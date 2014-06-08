4200 کیلوگرم انواع مواد مخدر درگلستان طی 14 ماه گذشته در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود میرفیضی بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران استان، اظهار کرد: امسال 100 درصد کشفیات ما نسبت به بازه زمانی مشابه افزایش داشته است و 10 درصد نیز در حوزه دستگیری ها افزایش داشتیم .

وی تصریح کرد: طی این مدت 3 هزار و 770 نفر عناصر توزیع کننده، 1082 نفر معتادین، 863 نفر عاملین اصلی و 4 هزار و 667 نفر سایر عناصر مرتبط دستگیر شده اند که در مجموع 10 هزار و 372 نفر دستگیرشدگان بودند.

سردار میرفیضی در ادامه با بیان طرح های اجرایی نیروی انتظامی در بحث مواد مخدر گفت:8 طرح پاکسازی محیط های آلوده، 8 طرح کنترل محورها و 7 طرح جمع آوری معتادین را طی این مدت اجرا کردیم .

فرماندهی نیروی انتظامی استان بیان کرد: در سال گذشته 2163 سارق در استان دستگیر شدند که 76 درصد این سارقین معتاد بودند و ما اگر بخواهیم معضل سرقت های خرد را در استان حل کنیم باید اعتیاد را پیشگیری کنیم .

رییس کمیته مقابله شورای هماهنگی استان در ادامه افزود: طرح ارتقای امنیت اجتماعی ، طرح مقابله با خرده فروشان ، طرح پااکسازی نقاط آلوده و محورهای مواصلاتی در استان از جمله طرح هایی است که اجرا می شود .

میرفیضی نقاط آلوده استان را 56 نقطه اعلام کرد و گفت: شهرداری ، بهزیستی و مراکز بهداشت و درمان می توانند نقش اساسی در پاکسازی نقاط آلوده داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر مقابله با مواد مخدر همه گیر نشود بسیار آسیب زا است و مشکلات این حوزه را هر روز بیشتر می کند.