تداوم تحریم ها موجب تعمیق بدبینی و نگرش منفی مردم ایران به غرب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حلیمه یعقوب رئیس مجلس سنگاپور که در راس هیاتی پارلمانی به تهران سفر کرده است ، صبح امروز یکشنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره به جایگاه پارلمانها بعنوان نماد و نماینده خواست و اراده ملتها ، بر ضرورت استفاده بیش از پیش از ظرفیت پارلمانی و گروههای دوستی پارلمانی و افزایش رفت و آمدهای مقامات دو کشور برای تقویت مناسبات و روابط دوستانه بین ایران و سنگاپور در عرصه های مختلف تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با تشریح ظرفیتهای فراوان ، متنوع و متعدد کشورمان در عرصه اقتصادی و همچنین دستیابی به دستاوردهای بسیار خوب در عرصه های علمی و فناوری علیرغم تحمیل برخی تضییقات و محدودیتهای از سوی غرب تاکید کرد : امروز برای همه ناکارآمدی ابزار تحریم و فشار برای محدود کردن روند توسعه و پیشرفت ایران ثابت شده و این تحریمها تنها انگیزه خوداتکایی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی را در ایران افزایش داده است.

ظریف با اشاره به تاثیر بسیار سلبی برخی تحریم های ضدانسانی از جمله در حوزه های دارویی و پزشکی و نیز علمی خاطر نشان کرد : تداوم این محدودیتها تنها موجب تعمیق بدبینی و نگرش منفی مردم ایران نسبت به غرب می شود.

وزیر امور خارجه با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 برای دستیابی به توافق نهایی ابراز اطمینان کرد با رفع برخی محدودیتهای موجود شاهد جهش در همکاریها و مبادلات اقتصادی و بازرگانی در عرصه خارجی خواهیم بود و ایران و سنگاپور با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای خوب اقتصادی می توانند همکاری های خوبی در این عرصه داشته باشند.

ظریف همچنین با تشریح میزان توسعه و افزایش سطح علمی و دانشگاهی کشور به خصوص توزیع عادلانه دسترسی به آموزش عالی برای جوانان به ویژه دختران و بانوان ، آمادگی کشورمان را برای همکاری در عرصه علمی و دانشگاهی و تبادل استاد و دانشجو و نیز اجرای طرحهای علمی و تحقیقاتی مشترک و نیز مبادلات فرهنگی و هنری بین دو کشور اعلام کرد.

خانم حلیمه یعقوب رئیس مجلس سنگاپور نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفرش به تهران ، به مذاکرات بسیار خوب و مفید خود با دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات کشورمان اشاره کرد و افزود : پارلمان های دو کشور می تواند نقش بسیار موثری در حمایت از روند تقویت و تسهیل روابط به خصوص در عرصه های اقتصادی ، تجاری ، علمی و فرهنگی ایفاء کنند.

رئیس مجلس سنگاپور همچنین با اشاره به روابط خوب و دوستانه دو کشور ، ابراز امیدواری کرد مذاکرات بین ایران و 1+5 در راستای منافع و خواست مردم و دولت ایران قرین موفقیت باشد و با رفع برخی موانع موجود شاهد تقویت و توسعه همکاری ها بین سنگاپور و تهران به خصوص در عرصه های اقتصادی و تجاری باشیم.

وی همچنین از تقویت و توسعه روابط فرهنگی و حضور متقابل دو کشور در جشنواره های فرهنگی و هنری در دو کشور ، همچنین افزایش سطح همکاریها در بخشهای علمی و دانشگاهی فیمابین استقبال کرد.