تفاهم نامه مشترك كميته امداد با شوراي اسلامي خراسان رضوي منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همكاري كميته امداد با شوراي اسلامي خراسان رضوي منعقد شد و بر اين اساس شوراي اسلامي استان همكاري خود با اين نهاد را افزايش خواهد داد.
اين تفاهم نامه مشترك در 5 حوزه توسعه مشاركتهاي مردمي، تامين مسكن و امور ساختمان، اشتغال و خودكفايي، حمايت و سلامت خانواده و امور فرهنگي است.
هزينه اين تفاهم نامه 20 ميليارد تومان برآورد شده كه پيشبيني ميشود اين مبلغ در 5 حوزه ذكر شده جمع آوري شود.
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد خراسان رضوي ظهر شنبه در جلسه انعتقاد اين تفاهم نامه اظهار كرد: سال گذشته 2 هزار و 718 اشتغال خانگي در سطح استان ايجاد شده و سقف تسهيلات به اين مددجويان 50 ميليون ريال بودهاست.
غلامرضا محسني بيان كرد: همچنين 4 هزار و 562 مورد وام هاي خوداشتغالي در سال 92 به مددجويان اعطا شد.
وي با اعلام اينكه هدف كميته امداد توانمندي و خودكفايي محرومين جامعه است، افزود: سال گذشته بيش از 8 هزار و 700 نفر در اين استان خودكفا شده اند.
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد خراسان رضوي با اشاره به نظارت بر طرحهاي اشتغال بيان كرد: در حال حاضر 40 هزار نفر بر طرحهاي اشتغال استان نظارت ميكنند و در سال گذشته بالغ بر 110 هزار بازديد از اين طرح ها انجام شده است.
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