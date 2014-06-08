دهیاران روستاهای بهار بدنبال درآمد پایدار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پورمختار ظهر یکشنبه در نشست دهیاران بخش مرکزی شهرستان بهار با بیان اینکه دهياران بازوان پرتوان دولت در روستاها هستند، اظهار داشت: دهیاران بايد در راستای اجراي سياستهاي دولت در بهبود وضعيت زيست محيطي، پيشرفت و توسعه روستاها در تعامل با شوراها تلاش کنند.

پورمختار با بیان اینکه دهياران بايد برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت تدوين کنند و از روزمرگي بپرهيزند، عنوان داشت: دهیاران باید با برنامه ريزي مطلوب با همکاری مديران دستگاهها، در راستای به سرانجام رسیدن پروژه هاي عمرانی موجود در روستاها که از نيازهاي اساسي مردم است، اقدام کنند.

وی افزود: دهیاران و شوراها باید به دنبال توسعه روستاها باشند چراکه با توسعه روستاها به توسعه پايدار در کشور دست خواهيم يافت.

پورمختار با اشاره به اینکه باید از مهاجرت روستاييان جلوگيري شود، گفت: برنامه ريزي دهياران بايد به گونه اي باشد که به واقعيت نزديک باشد چراکه توسعه راهبردی روستايي براي بهبود زندگي مردم این مناطق به خصوص نسل جوان است.

بهسازی روستایی باید در اولویت کار مسئولین قراربگیرد

وی اظهار داشت: بهسازی روستایی باید در اولویت قرار گیرد چراکه با بهسازی روستاها به توسعه خواهیم رسید پس باید مسئولین اعتبارات را به سمت روستاها سوق دهند تا به عمران و آبادنی برسیم.

پورمختار با اشاره به اینکه دهیاران باید به دنبال درآمد پایدار باشند زیرا اعتبارات دولتی جوابگوی نیاز نیست، گفت: دهیاران باید اطلاع رسانی لازم را در این زمینه داشته باشند و روستاییان نیز کمک و یاری رسان دهیاران باشند.

وی اذعان داشت: دهیاران با بخش خصوصی رایزنی های لازم رابرای جمع آوری زباله ها و بازیافت آنها انجام دهند.

پورمختار افزود: در بحث سرمازدگی محصولات کشاورزی از ماده 12 از محل خشکسالی و سرمازدگی باید خسارت پرداخت شود.

وی با بیان اینکه اساس توسعه مردم هستند، اذعان داشت: مسئولین همه بايد در راستاي رفاه و آسايش مردم روستاها تلاش کنند و افزايش اشتغال و تأمين حداقل نيازهاي مردم سرلوحه کار خود قرار دهند.

پورمختار اظهار داشت: دهياران بايد با سرمايه گذاران تعامل داشته باشند تا بتوانند در راستاي اشتغالزايي نيز گام بردارند تا نسلهای جوان این مناطق بتوانند زندگی راحتی داشته باشند.