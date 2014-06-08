نظام سلطه از قدرتیابی و توسعه اسلام ناب به پرچمداری نظام ولایت فقیه وحشت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عای آسودی در گردهمایی سالروز آغاز زعامت و رهبری ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای که در حسینیه ثارالله منطقه سوم دریایی سپاه برگزار شد. برخی از ابعاد اجتماعی نقش و جایگاه والای ولایت فقیه در نظام اسلامی را تشریح کرد.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه تأکید کرد: نظام زور و سلطه از قدرت یابی و توسعه اسلام ناب که امروز پرچمدار آن نظام ولایت فقیه است وحشت دارد و آن را خطری برای بقای خود می داند.

سردار آسودی در ادامه خاطر نشان کرد: شناسایی و معرفی تهدیدات و آسیب ها و مدیریت دفع و رفع این تهدیدات و آسیب ها علیه انقلاب اسلامی یکی از کارکردهای ملموس ولایت فقیه است که تا به امروز به شایستگی صورت گرفته است.

وی افزود: تمام مراکز مطالعاتی و راهبردی دشمن برای ایجاد مانع و بحران در مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی برنامه ریزی می کنند اما با یک سخنرانی مقام معظم رهبری تمام نقشه های و برنامه هایشان به هم می ریزد.

آسودی در اجتماع رزمندگان منطقه سوم دریایی سپاه و اقشار مختلف مردم ماهشهر، گفت: خیزش انقلاب اسلامی ایران برای فتح قله افتخار امروز به دست ولی فقیه زمان یعنی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) کانون تمام توجهات است و ولایت فقیه یکی از شاخص های بارز مکتب الهی است.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: تشخیص فتنه پیچیده، خطرناک و برنامه ریزی شده سال ۸۸ که به نوعی اصل نظام و مبانی عقیدتی را نشانه رفته بود و آشکار شدن دست های پنهان و همچنین دسیسه فتنه گران و حامیان آنها، یکی از بزرگترین برکات ولایت فقیه در مقطع اخیر بود.

وی با بیان این که امام خمینی(ره) یک موهبت و اسوه شایسته برای بشریت امروز بود و توانست شعار نه شرقی و نه غربی را در ابعاد مختلف توسعه دهد، افزود: یکی از ویژگیهای انقلابی بنیانگذار انقلاب اسلامی فتح قلوب بود که امام(ره) حتی دشمنان خود را مجذوب روح عظیم خود کرده بود.