برپایی جشن در خانه های کودک سرای محلات منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، نادیا طاری با اعلام این مطلب افزود: اداره آموزش‌های شهروندی منطقه به منظور نهادینه سازی نقش شهرداری به عنوان یک نهاد مردمی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و تقارن ماه های شعبان و رمضان با اوقات فراغت شهروندان به ویژه دانش آموزان، کودکان و نوجوانان در فصل تابستان اقدام به برپایی جشن در خانه های کودک سرای محلات کرد.

وی با اشاره به برگزاری کلاس‌های آموزشی با موضوع تغذیه مناسب و بهداشت در ماه مبارک رمضان ویژه روزه داران در سراهای محلات، خاطر نشان کرد: برگزاری کارگاه آموزشی در روز ادبیات کودکان و نوجوانان با مشارکت کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان از جمله اقدامات ویژه این اداره خواهد بود.

به گفته رییس اداره آموزش های شهروندی منطقه 7 بازدید از سازمان جنگل‌ها و مراتع به مناسبت روز جهانی بیابان زدایی، بازدید دانش‌آموزان از پادگان محمد رسول الله به مناسبت روز بسیج ، برگزاری جشن و تقدیر از دانش‌آموزان به مناسبت روز جوان و همچنین استقرار روحانی در ایستگاه های مشاوره ، گفتگو و پرسش و پاسخ در حوزه مسائل دینی و اخلاقی در طرح نسیم بهشت در اماکن پرتردد سطح منطقه از دیگر برنامه ها است.