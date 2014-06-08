به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحيم صحراپيما، ظهر يكشنبه در نشستي خبري با اصحاب رسانه اظهار كرد: 45 هزار مددجو كميته امداد در خراسان رضوي فاقد مسكن هستند كه در حال حاضر 15 هزار واحد با كمك خيرين احداث شده و با اين وجود بازهم 30 هزار واحد مسكوني برايمددجويان كميته امداد نياز است.

وي ادامه داد: خدماتي كه كميته امداد در حوزه مسكن ارائه كند شامل مقاوم سازي مسكن روستايي از طريق تسهيلات بانكي و كمك بلاعوض است كه در اين راستا تاكنون بالغ بر 13 هزار واحد در اين استانمقاوم سازي و تحويل داده شده كه از اين ميزان يك ميليون تا يك ميليون و 500 هزار تومان وام بلاعوض و 3 ميليون تومان وام قرض الحسنه ارائه شده است.

به گفته مدير مسكن و ساختمان كميته امداد خراسان رضوي، در سال حدود 2 هزار تا 3 هزار تعميرات در واحدهاي مسكوني انجام مي شود.

وي با اشاره به صدور پروانه براي مددجويان بيان كرد: كميته امداد به دليل هزينه هاي بالا با شهرداري در صدور پروانه براي مددجويان دچار مشكل است.

در ادامه اين جلسه معاون توسعه و مشاركتهاي مردمي كميته امداد خراسان رضوي با اشاره به تفاهم نامه اين نهاد باشوراي اسلامي استان، گفت: سال گذشته تفاهم نامه اين نهاد با شوراي اسلامي در حوزه خودكفايي و اشتغال، حمايت و سلامت و توسعه مشاركتهاي مردمي و غيره بوده است.

سلمان دانشور اظهار كرد: سال 92در حوزه مشاركتهاي مردمي 488 طرح با 13 ميليارد و 307 ميليون ريال، در بخش طرح حمايت و سلامت 153 طرح با 22 ميليارد و 39 ميليون ريال، در حوزه خودكفايي و اشتغال 406 مورد با 4 ميليون و 500 هزار ريال، در حوزه مسكن و ساختمان 120 مورد فعاليت با 4 ميليارد و 271 ميليون ريال و در بخش فرهنگي 22 مورد با 26 ميليون ريال در قالب تفاهم نامه با شوراي اسلامي استان انجام شده است.