برای تبلیغات محیطی نباید در شعر شعرا دست برد

به گزارش خبرگزاری مهر ،احمد مسجد جامعی در هفتادمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه ساماندهی تبلیغات میحطی با ابراز گلایه از اینکه مصوبه های متعدد راه سود جویی افراد را باز می کند گفت: این لایحه به تقاضای شورای شهر توسط شهرداری تهیه شده است چرا که لوایح متعدد اسباب سو استفاده را برای افراد سود جو باز و هم ارباب رجوع را گرفتار می کند. بنابراین شورای چهام به این نتیجه رسید که همه لوایح را در یک لایحه تجمیع کند.

وی ادامه داد: شهرداری لایحه جامع را 20 مهرماه سال گذشته ارائه کرده است. این از آن بحث هایی است که کمیسیون های مختلف روی آن نظر دارند و این سیر طبیعی کار است.

مسجد جامعی همچنین افزود: یکی دیگر از اشکلات تعدد لوایح این بود که برخی از لوایح همدیگر را رد می کردند. شهرداری به تقاضای شورای چهارم این لایحه را ارائه کرده است و اصلا خوب نیست ما مصوبات متعدد داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به محتوای تبلیغات محیطی و اهمیت آن تصریح کرد: ما باید بندی را برای محتوا اختصاص دهیم تا هم اثر گذاری آن و هم رعایت امانت اثر مورد توجه قرار گیرد.

رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: در برخی موارد شهرداری در بازنشر محتوا، امانت را رعایت نمی کند و در شعر حافظ، مولوی و ... تغییراتی را ایجاد می کند در حالی که این اشعار و آثار حقوق معنوی دارند. به عنوان مثال در تابلویی نوشته شده بود "5 امامی که تورا دیده اند دست علم گیر تو بوسیده اند" در حالی که اصل این اثر این بوده که 4 امامی که تو را دیده اند.

مسجد جامعی همچنین با تبریک پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر برزیل گفت: این پیروزی ها موجب اتحاد و همبستگی در بین اقشار جامعه و نیز شادی و شعف عمومی می شود و شورا وظیفه خود می داند از این عزیزان قدردانی به عمل آورد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: حضور مناسب پلیس راهور در مراسم ارتحال امام از نکات قابل ذکر این مراسم بود ضمن اینکه باید از دستگاه های اجرایی برگزار کننده مراسم نیز تقدیر به عمل آورد.

در ادامه این جلسه اسماعیل دوستی تذکری در رابطه با نبود هماهنگی میان ستاد مدیریت بحران کشور با مدیریت شهری داد که رییس شورا در پاسخ گفت بنا داریم وزیر کشور را به صحن علنی شورا دعوت کنیم.

در ادامه این جلسه بررسی لایحه منقح و جامع "ساماندهی تبلیغات محیطی در شهر تهران و چگونگی دریافت عوارض تابلوهای صنفی " از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و 3 ماده از مواد این لایحه تصویب شد. گفتنی است مواد باقی مانده به دستور جلسه بعد موکول شد.

بر اساس ماده واحده این لایحه شهرداری تهران در راستای مدیریت و نظارت بر واگذاری امتیاز بهره برداری از ابزار های تبلیغاتی منصوب در سطح شهر تهران موظف است ،با همکاری دیگر دستگاه های اجرایی مسئول ، نسبت به ایجاد بستر های لازم برای رشد منطقی صنعت تبلیغات محیطی و همچنین تمهید امکانات و نظام نظارت بر نحوه بهره برداری از رسانه های تبلیغات محیطی در محدوده و حریم شهر تهران اقدام نماید.

در جریان بررسی این لایحه در تبصره 2 ماده ،2 مصوب شد تدوین و ارائه طرح نحوه جانمایی با رعایت طرح ساماندهی ابزار تبلیغات محیطی در شهر تهران به تایید شورای سازمان به جای هیات مدیره سازمان زیبا سازی برسد.

همچنین در تبصره 2 ماده 3 این لایحه ،مقرر شد مجوز واگذاری بهره برداری از ابزارهای تبیلغات محیطی به کارگزاران واجد شرایط در امر تبلیغات محیطی در قالب قرارداد و حداکثر به مدت یک سال شمسی خواهد بود و در صورت انجام کلیه تعهدات از سوی کارگزار ، قرارداد فی مابین با لحاظ مقررات مصوب شورا و ضوابط اعلامی از سوی سازمان تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. بر این اساس حداکثر مدت قرار داد تا دو سال خواهد بود.

در جریان بررسی این لایحه تذکرات و پیشنهاد هایی از سوی اعضای شورا داده شد.

آباد:شورا باید از مصوبات خود حمایت کند

معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورا ،با اشاره به اینکه، شورا باید به عنوان یک قانونگذار از قوانینی که در شورای اول، دوم و سوم تصویب شده است رویکرد حمایتی داشته باشد،گفت: اگر چه به لحاظ حقوقی بعد از اینکه طرحی در شورا مصوب شد فرمانداری ومراجع قضایی وحتی یک شهروند و خود شورا می تواند مصوبه را ابطال نماید، اما شورا باید قانونی را به تصویب برساند که مانع و جامع باشد.

وی افزود: روند ابطال مصوبات ، رویه خوبی برای یک نهاد قانونگذار مانند شورا که قوانین حوزه حاکمیت شهری را تدوین می کند، شایسته و سزاوار نیست بنابراین باید روند اصلاحی را پیش بگیرد تا ابطالی، و اینکه سه مصوبه که در شورای دور دوم و سوم بطور جامع و کامل تدوین شده است، هر کدام زوایای را مورد بحث و توجه قرار داشته، امروز با یک مصوبه جدید تحت عنوان طرح جامع تبلیغات شهری مواجه می شویم و آن سه مصوبه را ابطال می کنیم اشتباه است و این نباید به صورت رویه تبدیل شود.

محسن سرخو: تبلیغات بزرگراهی باید جمع آوری شود

یکی از مواردی که در بررسی این لایحه مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت تبلیغات محیطی در بزرگراه ها بود که بر این اساس سرخو تبصره 3 ماده 2 را پیشنهاد داد؛ به واسطه خطراتی که در بزرگراه ها متوجه مردم می شود تبلیغات در بزرگراه ها و پل های عابر پیاده ممنوع شود.

سرخود در ادامه گفت: در جایی که صحبت کردن با تلفن همراه می تواند برای رانندگان خطر ایجاد کند آیا عدم تمرکز رانندگان به واسطه نگاه کردن به تابلوهای تبلیغاتی نمی تواند خطر ساز شود.

وی یاد آور شد : در هیچ کجای دنیا در سطح بزرگراه ها، روی عرشه پلها تابلو نمی زنند که عکس هنرپیشه را در سراسر آن نصب کرده اند.

در ادامه محمد حقانی به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت : بزرگراه یک تعریف مشخص دارد حال آنکه بسیاری از بزرگراه های شهر تهران تنها به سان خیابانی هستند که عرض زیاد دارند. در بزرگراه عابر پیاده نباید دسترسی به آن داشته باشد در حالی که در جوار بزرگراه مدرس نیمکت برای پیاده رو ها گذاشته شده است. در چنین شرایطی ممنوع کردن تبلیغات راهکار مناسبی نیست. این در شرایطی است که در کشورهای خارجی هم از فرودگاه که 60 کیلومتر خارج از شهر است به فاصله 500 متر یکبار یک تابلوی تبلیغاتی وجود دارد.

حقانی همچنین ادامه داد: ما به جای آنکه ایستگاه های اتوبوس را در بزرگراه جمع آوری کنیم می آییم پیشنهاد جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی را می دهیم. اگر این طور باشد نباید اجازه دهید بر روی بدنه اتوبوس هم تبلیغ شود.

اسماعیل دوستی : در آمد برای ما مهم است یا امنیت

اسماعیل دوستی نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: ما باید مشخص کنیم که در آمد برای ما مهم است یا امنیت شهروندان.متاسفانه در هر جایی یک زاویه وجود داشته یک تابلو نصب کرده ایم که این سبب شده شهر مملو از تابلو شود.

وی ادامه داد: من با نقاشی کردن زیر پل ها هم مخالفم. براستی این تابلوها چه قدر درآمد زا هستند و آیا به اندازه جان یک انسان می ارزند؟امروز سر بلوار میرداماد فضای سبز را از بین می برند تا تابلوی تبلیغاتی بزنند یا از عکس هنرمندان سواستفاده می کنند ، حال آنکه این تابلوها اصلا شهر را هم نازیبا می کنند.

عبدالحسین مختاباد:تابلوهای تبلیغاتی باید ساماندهی شوند

رییس کمیته هنر شورا به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: ما باید به فکر ساماندهی تبلیغات باشیم نه آنکه تابلوهای تبلیغاتی را جمع آوری کنیم.

وی ادامه داد: یکی از روش های کسب درآمد پایدار تبلیغات است حال آنکه چنین پیشنهادی شهرداری را از این مهم محروم می کند. این در شرایطی است که شورای چهارم بر دستیابی شهرداری به درآمد پایدار تاکید دارد.

وی افزود: این در حالی است که اصل استفاده از تبلیغات و تابلوهای تبلیغاتی حتی در بزرگراه در کشور های دیگر به اثبات رسیده است.

کامیاب: نحوه توزیع و تراکم تبلیغات مشکل تهران است

مدیر عامل سازمان زیبا سازی نیز گفت: ما خودمان را موظف به رعایت ایمنی شهروندان می دانیم. وظیفه اول ما قبل از درآمد، زیباسازی و توجه به منظر شهری است. در چنین شرایطی اگر تابلوها ایمنی شهروندان را تحت تاثیر قرار دهند کنار گذاشته خواهند شد.

وی در ادامه افزود: ما هم بر ساماندهی تبلیغات تاکید داریم ،امروز مشکل تهران زیادی تبلیغات نیست بلکه نحوه تراکم و توزیع آن است.

علیرضا دبیر : استفاده از تصویر هنرپیشگان برای تبلیغ ممنوع است

رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: بودجه سازمان زیباسازی 80 میلیارد تومان است و حال آنکه این سازمان 65 میلیارد تومان درآمد دارد.

وی ادامه داد: 4 سال است که وزارت ارشاد استفاده از تصویر هنرپیشه ها و ورزشکاران را برای تبلیغ کالا منع کرده است گرچه از تبلیغ فیلم ها استفاده می شود.

وی گفت: پیشنهاد می کنم این موضوع به طور جداگانه بررسی شود.

دبیر در ادامه با اشاره به لایحه ساماندهی تبلیغات محیطی افزود: تبلیغات محیطی در حوزه ساماندهی با اصناف فرق می کند. ما در موضوع اصناف کار می کنیم. به علت تعدد مصوبات مردم و شهرداری سردرگم بودند. این طرح برای یکپارچه شدن مطرح شده است.

در پایان پیشنهاد محسن سرخو به رای گذاشته شد که رای نیاورد.

مجتبی شاکری:استفاده از افراد به عنوان ابزار تبلیغ باید ممنوع شود

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید محتوای تبلیغات نیز مورد توجه قرار گیرد، گفت: بخشی از تبلیغات توسط شرکت هایی انجام می شود که برندهای لباس را در منظر عام نمایش می دهند که این موضوع در لایحه دیده نشده است. استفاده از افراد به عنوان ابزار تبلیغ باید ممنوع شود.

وی ادامه داد: محتوی تبلیغات از مهم ترین دغدغه های اعضای شورای شهر است. چه کسی درباره محتوا تصمیم گیری می کند؟

شاکری همچنین یاد آور شد: ما از ارشاد، شورا و زیباسازی نماینده داریم و همین شعارهایی که بر روی بیلبوردها منتشر می شود توسط 10 نفر کارشناس تعیین می شود. درباره محتوا ،اینکه چه نهادی باید تعیین کننده باشد بسیار مهم است.

نماسازی برای شهدای پانزده خرداد یکی دیگر از تذکرات شاکری در حوزه زیباسازی و دید بصری بود.

مرتضی طلایی: اجازه دهید شرکت های دیگر در فضای تبلیغات وارد شوند

نایب رییس شورای شهر تهران نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر فضاهای تبلیغاتی انحصار افراد خاصی است. در این لایحه به صراحت باید بر این موضوع تاکید کنیم و سقف زمان سه ساله برای شرکت ها قائل شویم. اگر سیاست شورا فراهم کردن زمینه برای همه فعالان این حوزه است اجازه دهید شرکت های دیگر هم وارد شوند.

در این جلسه همچنین عباس جدیدی تذکر داد که طبق آخرین مصوبه شورا مورخ 22 مرداد 87 بر اساس تبصره چهار، شهرداری موظف است آیین نامه مالی سازمان زیباسازی را به شورا ارائه کند. هر گونه اقدام برای بهره برداری از تبلیغات محیطی در چهارچوب این مصوبه خواهد بود.