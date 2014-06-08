مسکن مهر شهریار به 30 مدرسه نیاز دارد/ شکایت آموزش و پرورش از انبوه سازان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ذبیحی ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: به دلیل وسعت حوزه تحت پوشش و مخاطبین آموزش و پرورش، این نهاد یکی از گسترده ترین حیطه های مدیریتی محسوب می شود که این گستردگی در شهرستان شهریار با 126 هزار دانش آموز و هفت هزار پرسنل به عنوان بزرگترین منطقه آموزش و پرورش کشور، محسوس تر و نیازمند توجه بیشتر است.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر 370 فضای آموزشی در شهرستان فعال هستند که از این تعداد 15 مدرسه به دلیل فرسودگی زیاد از رده خارج شده و به عنوان تخریبی به اداره کل نوسازی استان معرفی شده است، البته مدارس فرسوده دیگری هستند که با توجه به نیاز جمعیتی مورد بازسازی قرار گرفته و همچنان در لیست مدارس شهریار قرار دارند.

شهرکهای تازه تاسیس شهریار به حداقل 30 مدرسه نیاز دارند

وی ادامه داد: 13 مدرسه با پیشرفت فیزیکی 30 تا 70 درصد نیز در دست احداث است که در صورت کمک خیرین و تخصیص اعتبارات استانی تعدادی از آنها برای سال تحصیلی آتی آماده بهره برداری خواهد بود.

رئیس آموزش و پرورش شهریار وضعیت کلی فضای آموزشی این شهرستان را رو به بهبود توصیف کرد و گفت: البته مشکلاتی در حوزه انبوه سازان و سایتهای مسکن مهر وجود دارد چراکه بر اساس استانداردها باید به ازای هر 200 واحد مسکونی حداقل یک مدرسه 15 کلاسه احداث شود که متاسفانه این امر در بسیاری از شهرکهای تازه تاسیس نادیده گرفته شده است.

شکایت آموزش و پرورش از انبوه سازان غیر متعهد

ذبیحی بیان کرد: هم اکنون مسکن مهر فردوسیه، شهرک مهستان و A.S.P به ترتیب با هزار و 500، سه هزار، هزار و 200 واحد مسکونی نیازمند حداقل 30 مدرسه هستند که بنابر دستور العملها باید از سوی دولت و یا پیمانکار احدث می شد، به منظور تسریع در ساخت مدارس جلسات متعددی با مالکین و سازنده ها برگزار شد و از سویی دیگر نیز لوایحی در قالب ماده 18 برای طرح شکایت از انبوه سازان غیر متعهد در حوزه مدارس تنظیم شد.

این مسئول در زمینه نیاز فضای آموزشی شهرستان متذکر شد: در حال حاضر به دلیل رشد بی رویه ساخت و ساز و افزایش جمعیت ناشی از آن، آمار دقیقی از نیاز فضای آموزشی در دست نیست چراکه با تحویل واحدهای تازه ساخت هر روز بر جمعیت شهرستان و به تبع آن دانش آموزان افزوده می شود، به عنوان مثال مسکن مهر فردوسیه هم اکنون آماده واگذاری است و مشخص نمی شود تا مهرماه سالجاری چه تعداد خانوار در این سایت ساکن خواهد شد لذا باید با فضاهای آموزشی موجود، دانش آموزان جدید الورود را نیز سامان دهیم.

وی افزود: البته به دلیل وسعت جمعیت دانش آموزی و دو شیفت بودن اکثر مدارس، میزان فرسودگی فضاهای آموزشی در شهریار بسیار بالا است که به منظور جلوگیری از فرسودگی بیشتر و در نهایت قرارگیری در لیست فضاهای تخریبی، در سالجاری طرح بهسازی فضاهای آموزشی در دستور کار قرار گرفت در این طرح حتی برخی مدارس فرسوده که از چرخه آموزش و پرورش خارج شده بودند برای استفاده مجدد مهیا می شوند.

استفاده از نیرو و فضای مازاد مدارس راهنمایی

ذبیحی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام آموزشی کشور اظهار داشت: اجرای طرح 3-3-6 در مدارس در کنار مزایا و محاسن خود موجب شد تا نیرو و فضای آموزشی در مدارس ابتدایی کاهش یافته و در مقابل مدارس راهنمایی با مازاد نیرو و فضا مواجه شوند، در راستای رفع این مشکل پیشنهادی به اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران ارائه کردیم مبنی بر اینکه کلاسهای ششم ابتدایی به صورت ضمیمه در مدارس دوره اول راهنمایی دایر شود.

رئیس آموزش و پرورش شهریار یادآور شد: با اجرای پیشنهاد مذکور علاوه بر استفاده بهینه از فضای آموزشی مدارس راهنمایی، کمبود مدارس ابتدایی نیز رفع شده و معلمین مازاد نیز ساماندهی خواهند شد، در برآورد ریالی این طرح نیز مشخص شد با انتقال 27 کلاس ششم ابتدایی شهرستان به مدارس راهنمایی، بطور ماهانه 150 میلیون تومان در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد.

مجتمع تجاری - فرهنگی آموزش و پرورش شهریار احداث می شود

وی در بخش دیگر سخنان خود از احداث مجتمع تجاری - فرهنگی برای آموزش و پرورش شهریار خبر داد و گفت: بر اساس رایزنیهای صورت گرفته با خیرین پیشنهاد شد مجتمع تجاری - فرهنگی برای آموزش و پرورش شهریار با هزینه ای در حدود 40 میلیارد تومان احداث شود که خروجی آن بطور ماهانه بالغ بر یک میلیارد تومان است.

این مسئول افزود: تمام درآمدهای ناشی از طرح مذکور صرف احداث، بهسازی و توسعه فضاهای آموزشی شهرستان خواهد شد که در صورت تحقق این طرح می توان هر دو ماه کلنگ احداث یک باب مدرسه را بر زمین زد.

واگذاری مدرسه اوتیسم اندیشه به نیروی انتظامی

ذبیحی ضمن گلایه از بی توجهی برخی مسئولان به مدارس استثنایی شهرستان عنوان کرد: از میان مدارس استثنایی شهریار، تنها یک مدرسه اوتیسم در شهرستان فعالیت دارد که به 25 دانش آموز خدمات ارائه می دهد اما مشکل این قشر از دانش آموزان و خانواده های آنان نیازمند توجه بیشتر و دقیق تری است.

رئیس آموزش و پرورش شهریار افزود: طی چند سال اخیر یک مدرسه ویژه دانش آموزان اوتیسمی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان در فاز 5 اندیشه احداث شد اما بر اساس توافقات مسئولان شهرستانی و بر حسب نیاز وقت، این فضا به نیروی انتظامی اختصاص داده شد که با ارسال نامه به فرمانداری خواستار واگذاری این مدرسه به آموزش و پرورش شدیم.

دانش آموزان استثنایی نیازمند توجه و حمایت ویژه هستند

این مسئول ادامه داد: از آنجائیکه این دانش آموزان نیازمند فضایی خاص و مناسب سازی شده برای تعلیم و تربیت هستند و امکان حضور در هر فضایی برای آنها وجود ندارد، این فضا نیز بطور کامل و با رعایت تمام استانداردها برای این دسته از دانش آموزان احداث شده است لذا پیگیر هستیم تا این مدرسه خاص با همکاری مسئولان شهرستانی برای سال تحصیلی آینده در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی در زمینه دو ناحیه ای شدن آموزش و پرورش شهریار خاطر نشان کرد: این طرح طی سنوات گذشته مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت اما مسئولان شهرستان و آموزش و پرورش همچنان به نتیجه واحدی نرسیده اند، این موضوع در زمره سیستهای کلان وزارتخانه آموزش و پرورش است لذا ما در این مساله دخالتی نمی کنیم.

رشد 400 درصدی کسب رتبه های قرآنی دانش آموزان شهریاری

ذبیحی افزود: در صورت تصویب نهایی، اجرای این طرح بطور قطع معایب و محاسنی به دنبال خواهد داشت که باید تلاش کرد این طرح با کمترین تنش و مشکل اجرایی شود.

این مسئول با ذکر این مطلب که کسب رتبه های قرآنی دانش آموزان شهریاری در مسابقات استانی و کشوری طی سالجاری با رشدی 400 درصدی مواجه بود، بیان کرد: طرح دارالقرآن برای سال آینده در شهرستان اجرا می شود که فضای مورد نیاز در شهر چانمایی شده و هم اکنون معاونت پرورشی به دنبال تامین نیروهای متخصص قرآنی است.

اخذ سند برای 65 فضای آموزشی وحیدیه

وی همچنین از ساماندهی اموال آموزش و پرورش شهریار خبر داد و گفت: اموال این نهاد در گذشته دچار بی سامانی بود که این امر موجب شد اراضی آموزش و پرورش با معارضینی روبرو شود لذا حفظ این اموال در اولویت اقدامات قرار گرفت.

رئیس آموزش و پرورش شهریار ادامه داد: در این راستا طی هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن، 65 فضای آموزشی شهر وحیدیه با تشکیل پرونده در شرف اخذ سند قرار دارد، مستند سازی مابقی اموال و اراضی نیز در دست اجرا است.