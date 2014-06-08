برگزاری همایش مادران چشم به راه در قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر،رییس فرهنگسرای رضوان با اعلام این خبر گفت: با گذشت سال‌ها از اتمام جنگ تحمیلی و تفحص‌های گسترده‌ای که در مناطق عملیاتی و حتی خاک عراق صورت گرفته است اما هنوز مادرانی هستند که چشم به راه فرزندان‌شان هستند و همچنان برای یافتن نشانی از فرزندشان با ستادهای تفحص در تماس هستند و با هرکاروان شهیدی که از جبهه‌ها می‌رسد امید به رسیدن خبری از فرزندشان دارند.

«محمد سعادت» افزود: با توجه با جایگاه معنوی و حرمت این مادران و به مناسبت ولادت سرباز جوان دشت کربلا حضرت علی اکبر(ع) آیین تجلیل مادران شهدای مفقود الاثر در جوار مزار شهدای انقلاب و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه سبک زندگی شهدای دفاع مقدس توسط راویان و خادمان شهدا روایتگری می‌شود و مادران شهدای مفقود الاثر خاطره گویی خواهند داشت.

سعادت افزود از دیگر بخش‌های این برنامه تجلیل مادران شهیدی که فرزندانشان در بهشت زهرا(س) آرمیده‌اند از مادران شهیدی است که همچنان چشم انتظار فرزندانشان هستند خواهد بود.

قرار است در این آیین سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و منصور احمدلو مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران سخنرانی داشته باشند.

پس از برگزاری آیین تجلیل، مادران شهید گمنام با حضور در استودیو رادیو رضوان خاطره گویی خواهند داشت.اجرای برنامه همنوا با مادر شهید از دیگر بخش‌های این آیین است.این برنامه دوشنبه 19 خرداد از ساعت 18 تا 20 در مزار شهدای گمنام بهشت زهرا(س) برگزار می‌شود.همایش مادران چشم به راه به همت فرهنگسرای رضوان و با مشارکت فرهنگسرای مترو برگزار می شود.