مسئولان با تهاجمات فرهنگی که گسیختگی خانواده را هدف قرار داده اند مقابله کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اورژانس اجتماعی شهرستان نظرآباد با حضور رییس مرکز فوریت های اجتماعی بهزیستی کشور و دیگر مسئولان این شهرستان بعد از ظهر یکشنبه در ساختمان توانبخشی بهزیستی افتتاح شد.

حبیب الله مسعودی فرید با اشاره به اینکه ارائه خدمات حمایتی به افراد آسیب دیده اجتماعی تنها وظیفه بهزیستی نیست، اظهار داشت: برای حمایت از افراد آسیب دیده همه مدیران دستگاههای اجرایی به خصوص فرمانداری ها باید تلاش کنند.



مسعودی فرید در ادامه تاکید کرد: دستگاههای اجرایی باید به کمک ادارات بهزیستی بیایند تا جامعه هدف به ویژه آسیب دیدگان اجتماعی بتوانند خدمات مناسب را متناسب با نیاز خود دریافت نمایند.



وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی کشور در ارائه خدمات مناسب به آسیب دیدگان اجتماعی با مشکلات مالی مواجه است، بیان کرد: در حال حاضر در برخی از مناطق کشور هم وطنان می توانند از خدمات مشاوره مراکز اورژانس آسیب های اجتماعی استفاده کنند و امیدواریم گسترش این گونه خدمات نقش موثری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشد.



رئیس مرکز فوریت های اجتماعی بهزیستی کشور تصریح کرد: مسئولان برای حفظ و تحکیم خانواده از هیچ گونه تلاشی فرو گذار نباشند چرا که اگر خانواده بنیانی مستحکم داشته باشد بسیاری از معضلات پیش نخواهد آمد.



مسعودی فرید در ادامه اضافه کرد: گشایش مراکز اورژانس اجتماعی در کشور قدمی عملی از سوی بهزیستی برای حمایت از افراد آسیب دیده است.

این مسئول افزود: به افراد برای سازگاری با محیط و همچنین درک واقعیت ها و پرهیز از رفتار پرخاشگرانه باید آموزش های لازم داده شود.

مسعودی فرید در ادامه یادآور شد: مسئولان برای تبلیغات سوء ماهواره ای دشمنان برنامه های مدونی را ارائه کنند چرا که این تبلیغات سوء بر روی خانواده ها اثر می گذارد.



