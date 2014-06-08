23 حادثه رانندگی طی یک هفته در استان سمنان رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی پلیس راه استان سمنان ضمن اشاره به 23 مورد حادثه طی یک هفته اخیر در این استان اظهار داشت: در این حوادث که نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش 12 درصدی برخوردار است 23 نفر مجروح شده اند.

وی با اشاره به اینکه واژگونی 70 درصد در این حوادث سهم داشته است ادامه داد: 18 فقره از این سوانح بر اثر بی توجهی راننده به جلو و یا ناتوانی راننده در کنترل وسیله به وقوع پیوسته است که 79 درصد سوانح را شامل می شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه در این حوادث چهار نفر نیز فوت شده اند گفت: مسیر میامی به سبزوار حادثه خیزترین محور استان سمنان در این مدت بوده است.

رضوی در خاتمه به رانندگان توصیه کرد: با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تردد کند و ضمن پرهیز از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی، پلیس را در ارتقای فرهنگ ترافیک و پیگیری از سوانح یاری کنند.