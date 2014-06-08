نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد شهادت جانباز هم استانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در این پیام آورده است: شهادت پرافتخار سردار رشید دفاع مقدس والگوی تعهد وصبر وایثار، شهید سردار محّمد لطیف فر (ره ) را به مردم شهید پرور وشرافتمند استان وخانواده سرافراز ومحترم آن شهید ورزمندگان ویاران ودوستداران او،تسلیت وتعزیت می گویم. تعصّب وتعهد او به دین و ولایت وصبر واخلاص او، موجب دلگرمی وامیدواری وفاداران نظام و وجود پرخیر و برکتش کانون گرم وامیدوارکننده یاران دفاع مقدس ومردم متدین منطقه بود.

سال قبل همسر نمونه و فداکار او درحادثه ای دلخراش، بعد از سالها مراقبت از این گوهر گرانبها، به دیار باقی شتافت و برادر شهیدش که از فرماندهان دوران دفاع مقدس بود، شهید "الله خواست پرگانی" در سالهای قبل به لقاء حق رسید و امروز او دیار فانی را ترک کرد و به سوی معبود و پروردگار هستی شتافت و در رضوان الهی آرام گرفت.

بی تردید این عزم و ایمان و صبرو اخلاص، ذخیره ای است گرانبها وهمیشگی برای او و امثال او تا در سرای جاودان مورد عنایت خداوند سبحان و اولیاء الهی و فرشتگان مقرب قرار گیرند. تا به آنچه که برای آن آفریده شده اند، برسند. روحش شاد واین سعادت و صعود، گوارایش باد.

اینجانب این مصیبت و فقدان غم انگیز را به خانواده محترم و صبور او و همه بستگان و بازماندگان ودوستانش که از این پس به عنوان یادگاران آن فقید سعید یادش را گرامی وراهش را ادامه خواهند داد، تسلیت گفته و برای آنها صبرو اجر از خداوند قادر متعال خواهانم.

همچنین استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در پیامی شهادت این جانباز سرافراز دفاع مقدس را تسلیت گفت.

در پیام سید موسی خادمی آمده است: جانباز مبارز نستوه "شهید محمد لطیف فر" مردی دیگر از تبار صالحان پس از تحمل سال ها جراحت و رنج ناشی از جانبازی به آسمان پرکشید و همگان را متاثر نمود.



مقام ایثارگری و مرام انقلابی شهید لطیف فر جانباز 70 درصد هم استانی که پس از سال ها تحمل جراحات ناشی از مواد شیمیایی و قطع عضو بر اثر جراحات به یادگار مانده از دوران دلاور مردی فرزندان روح الله را ارج نهاده و یاد و خاطره این بزرگوار را گرامی می داریم.

امید است، با اتصال کالبد رنجور و روح پر تمنای این بزرگ مرد به همرزمان شهیدش، مشمول رحمت لایزال ربوبی گردد و راه و مرام او استمرار یابد.

در این راستا برخود وظیفه می داند که شهادت غرور آفرین شهید لطیف فر را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج) و نایب برحقش مقام عظمای ولایت و امت همیشه در صحنه استان تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن آرزوی علو درجات برای روح آن عزیز سفر کرده، صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان را از درگاه ایزد منان مسئلت نماید.