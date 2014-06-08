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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۳۸

در پیامی/

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد شهادت جانباز هم استانی را تسلیت گفت

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد شهادت جانباز هم استانی را تسلیت گفت

یاسوج – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد شهادت "سردار محمد لطیف فر" جانباز هم استانی هشت سال دفاع مقدس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در این پیام آورده است: شهادت پرافتخار سردار رشید دفاع مقدس والگوی تعهد وصبر وایثار،  شهید سردار محّمد لطیف فر (ره ) را به مردم شهید پرور وشرافتمند استان وخانواده سرافراز ومحترم آن شهید ورزمندگان ویاران ودوستداران او،تسلیت وتعزیت می گویم. تعصّب وتعهد او به دین و ولایت وصبر واخلاص او، موجب دلگرمی وامیدواری وفاداران نظام و وجود پرخیر و برکتش کانون گرم وامیدوارکننده یاران دفاع مقدس  ومردم متدین منطقه بود.

سال قبل همسر نمونه و فداکار او درحادثه ای دلخراش، بعد از سالها مراقبت از این گوهر گرانبها، به دیار باقی شتافت و برادر شهیدش که از فرماندهان دوران دفاع مقدس بود، شهید "الله خواست پرگانی" در سالهای قبل به لقاء حق رسید و امروز او دیار فانی را ترک کرد و به سوی معبود و پروردگار هستی شتافت و در رضوان الهی آرام گرفت.

بی تردید این عزم و ایمان و صبرو اخلاص، ذخیره ای است گرانبها وهمیشگی برای او و امثال او تا در سرای جاودان مورد عنایت خداوند سبحان و اولیاء الهی و فرشتگان مقرب قرار گیرند. تا به آنچه که برای آن آفریده شده اند، برسند. روحش شاد واین سعادت و صعود، گوارایش باد.

اینجانب این مصیبت و فقدان غم انگیز را به خانواده محترم و صبور او و همه بستگان و بازماندگان ودوستانش که از این پس به عنوان یادگاران آن فقید سعید یادش را گرامی وراهش را ادامه خواهند داد، تسلیت گفته و برای آنها صبرو اجر از خداوند قادر متعال خواهانم.

همچنین استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در پیامی شهادت این جانباز سرافراز دفاع مقدس را تسلیت گفت.

در پیام سید موسی خادمی آمده است: جانباز مبارز نستوه "شهید محمد لطیف فر" مردی دیگر از تبار صالحان پس از تحمل سال ها جراحت و رنج ناشی از جانبازی به آسمان پرکشید و همگان را متاثر نمود.
 

مقام ایثارگری و مرام انقلابی شهید لطیف فر جانباز 70 درصد هم استانی که پس از سال ها تحمل جراحات ناشی از مواد شیمیایی و قطع عضو بر اثر جراحات به یادگار مانده از دوران دلاور مردی فرزندان روح الله را ارج نهاده و یاد و خاطره این بزرگوار را گرامی می داریم.

امید است، با اتصال کالبد رنجور و روح پر تمنای این بزرگ مرد به همرزمان شهیدش، مشمول رحمت لایزال ربوبی گردد و راه و مرام او استمرار یابد.

در این راستا برخود وظیفه می داند که شهادت غرور آفرین شهید لطیف فر را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج) و نایب برحقش مقام عظمای ولایت و امت همیشه در صحنه استان تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن آرزوی علو درجات برای روح آن عزیز سفر کرده، صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان را از درگاه ایزد منان مسئلت نماید.

 

کد مطلب 2307162

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