توسعه گردشگری زمینه ساز توسعه اقتصادی منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی صبح یکشنبه در نشست با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در دفتر امام جمعه مهدیشهر، با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری و بیان اینکه همواره این خلاء در استان، احساس می شود، افزود: گردشگری به زندگی مردم تنوع و در زیباسازی استان و همچنین افزایش سطح آرامش جامعه موثر است.

وی با اشاره به برپایی سیاه چادر عشایری ایل سنگسر طی ایام نوروز در این شهرستان، اظهار داشت: این سیاه چادر موجب جذب بسیاری از گردشگران و بازدیدکنندگان از مهدیشهر شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت و انجام این نوع امور باید تداوم داشته باشد.

امام جمعه مهدیشهر بر جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، معرفی هر چه بیشتر مهدیشهر و تبدیل این شهرستان به مقصد گردشگری تاکید کرد.

رشد و توسعه صنعت گردشگری نیاز به کار جهادی دارد

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با تاکید بر اینکه رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران و استان سمنان نیاز به کار جهادی دارد، اظهار داشت: درآمد صنعت گردشگری، سه برابر درآمد نفت است و توسعه این صنعت می تواند اقتصاد کشور را متحول کند.

محمد حسین بحرالعلومی با اشاره به اینکه ایران از نظر وجود آثار تاریخی در ردیف 10 کشور برتر دنیا قرار دارد، گفت: این درحالی است که سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی تنها نیم درصد است و این رقم باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه علما و ائمه جمعه می توانند نقش مهمی در تبیین ضرورت توسعه گردشگری داشته باشند، افزود: با ورود گردشگران به کشور، فرهنگ ایرانی - اسلامی نیز در دنیا تبلیغ می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با تاکید بر اهمیت توسعه صنعت گردشگری استان سمنان نیز گفت: آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی باید تمام نقاط این استان را به عنوان مقصد گردشگری معرفی کنند.

وی شهرستان مهدیشهر را به عنوان یکی از مهم ترین نقاط دارای جاذبه گردشگری استان سمنان ذکر کرد و گفت: آداب و رسوم، زبان و گویش، فرهنگ مردم، آثار تاریخی، مناطق بکر دیدنی، آب و هوا، فراورده های متنوع لبنی، پوشاک محلی و ... از جمله جاذبه های مهم گردشگری این شهرستان است.