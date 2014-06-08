محیط زیست یک سرمایه ملی است/ صنايع آلاينده را تعطيل كنید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سيد محمد شاهچراغي ظهر یکشنبه در نشستی با مدیر و پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، در دفترخود، کار برای حفظ محيط زيست را مايه افتخار دانست و افزود: خدمت در جايي كه ارتباط مستقيم با سلامت جامعه دارد، خدمتي بزرگ و مهم است و اجری عظیم دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه حفاظت از محيط زيست به تنهايي از عهده يك دستگاه خاص خارج است تصریح کرد: دستگاه هاي مختلف بايد در اين عرصه با محيط زيست مشاركت و همكاري داشته باشند و زمينه مشاركت عمومي در جامعه را فراهم کنند.

کسانی که خیرشان به محیط زیست نمی‏رسد، حداقل شرشان هم نرسد

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن تصریح بر اینکه اداره‏ای که با جان انسان و وحوش و محیط طبیعی در ارتباط است، اهمیت زیادی دارد اما متاسفانه، خیلی‏ها از این اهمیت اطلاعی ندارند افزود: مردم وظیفه دارند با محیط زیست همراهی کنند و کسانی که خیرشان به محیط زیست نمی‏رسد، حداقل شرشان هم نرسد.

آیت الله شاهچراغي بر ضرورت حفظ محيط زيست و برخورد با متخلفان زيست محيطي تاكيد کرد و گفت: مسئولان بايد با حمايت از محيط زيست، اين اداره كل را در انجام فعاليت ها و برخورد قاطعانه با تخلفات ياري دهند.

وی از مسئولان محيط زيست خواست بدون هيچ ملاحظه‌اي با صنايع آلاينده برخورد قاطعانه داشته باشند و اگر لازم ديدند صنايع آلاينده را تعطيل كنند.

اخلاق و حلال و حرام در جامعه امروزی کمرنگ شده است

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تأكيد بر اينكه بايد همه امانت‌دار محيط زيست باشيم، افزود: محیط زیست ارثیه پدری کسی نیست که بخواهد ازآن بخشش کند، لذا باید از این امانت که در دست دارید به خوبی مراقبت کنید.

آیت الله شاهچراغی تصریح کرد: تا جایی که توان دارید در نگهداری از این امانت خیانت نکنید و حتی با کسانی که قصد خیانت در این امانت الهی را دارند به شدت برخورد کنید تا جایی که اگر نصیحت کارگر نشد به دادگاه بروید و مسئله خود را حل کنید.

وی تأکید کرد: دو مسئله ای که امروزه کمتر به آن توجه می شود یکی اخلاق و دیگری حلال و حرام است که متاسفانه این دو مسئله در جامعه امروزی کمرنگ شده است.

مسئولان مردم را با خود همراه کنند

نماینده ولی فقیه در استان سمنان اظهار داشت: علاوه بر مسائل اخلاق و حلال و حرام یکی دیگر از کارهایی که باید در نظر بگیرید این است که شما باید مردم را با خود همراه کنید و از تعدی و تجاوز مردم صرف نظر نکنید حتی اگر جزئی باشد.

آیت الله شاهچراغی محیط زیست را یک سرمایه دانست و خاطر نشان کرد: اگر سرمایه نداشته باشید دیگر نمی توانید تجارت کنید.

وی بر اهميت حفظ و حراست از محيط زيست و آلوده نكردن آن تاكيد کرد و اظهار داشت: زمين سالم و پاك و عاري از زباله براي زيستن و سلامتي انسان كاملا ضروري و لازم است.

امام جمعه سمنان از مسئولان محيط زيست خواست تا با فرهنگ سازي و آموزش مردم به ویژه دانش آموزان از آلودگي محيط زيست بوسيله انواع زباله و آشغال جلوگيري کرده تا شهر تميز و پاكيزه اي داشته باشيم.

سرعت، دقت و صداقت سه اصل مهم در محیط زیست استان سمنان

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان نیز در این دیدار گفت: سه اصل مهم سرعت، دقت و صداقت در دستور کار ماست و نیز رضایت مردم از مسائلی است که به آن توجه ویژه داریم چراکه هرکجا مردم حضور داشتند موفق بوده ایم، نمونه آن حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است و ما هم تلاش می کنیم تا از حضور مردم استفاده کنیم.

عباسعلی دامنگیر تصریح کرد: در این مجموعه "من" وجود ندارد و همه "ما" هستیم و بنده به عنوان محیط بان هستم نه مدیرکل و تمام تلاش ما این است که امانت دار خوبی باشیم.

وی از شهدای محیط بان استان سمنان یاد کرد و افزود: در این استان پنج نفر از محیط بانان به مقام والای شهادت رسیده اند.

وجود حدود ۵۲ درصد گونه‌های جانوری کشور در استان سمنان

دامنگیر گفت: سمنان با داشتن بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار هکتار منطقه تحت مدیریت معادل قریب یک چهارم وسعت این استان، یک ششم از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را تحت پوشش دارد.

وی تصریح کرد: استان سمنان با بیش از ۲۵ دشت و کویر معروف، ۵۰ گونه از ۱۶۴ گونه پستاندار ایران و متجاوز از ۱۶۰ گونه پرنده و بیش از ۴۰ گونه خزنده، شش گونه دوزیست و چندین گونه از ماهیان، حدود ۵۲ درصد گونه‌های جانوری کشور را دارا است.

وجود بیش از ۶۹۷ گونه گیاهی در استان سمنان

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان گفت: استان سمنان با بیش از ۶۹۷ گونه گیاهی شامل ۱۲۰ گونه گیاهی دارویی، ۲۳ درصد گونه‌های گیاهی کشور را به خود اختصاص داده است.

دامنگیر خاطرنشان کرد: ظرفیت استان سمنان موجب شده است تا وظیفه خطیری در این استان بر عهده داشته باشیم تا ارتباط مناسب بین اهداف حفاظتی سازمان و تامین معیشت جوامع محلی فراهم شود.

وی در خاتمه گفت: سازماندهی و بهره گیری مناسب از توان سایر علاقمندان به محیط زیست نظیر سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و یا سایر گروه‌ها نظیر شکارچیان و طبیعت گردان می‌تواند شرایط مطلوبی را برای حفاظت از محیط زیست و توسعه مشارکت مردم در این امر ایفا کند.