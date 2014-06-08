عنوان سومی بانوان شمشیرباز اپه در بخش انفرادی و تیمی مسابقات قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهسا پور رحمدی، عطیه شفیعی، اعظم بختی، مریم حمزه‌ای و سکینه نوری ترکیب تیم ملی شمشیربازی بانوان در اسلحه اپه را تشکیل می‌دهند. این بازیکنان که به منظور آماده سازی برای بازی‌های آسیایی به قزاقستان سفر کرده‌اند، طی روز گذشته و امروز و در جریان این اردو برگزارکننده دیدارهایی در قالب مسابقات اپن این کشور بودند.

بر این اساس و در بخش انفرادی این رقابت‌ها مهسا پوررحمتی به عنوان سوم دست یافت و اعظم بختی هم در رده هشتم قرار گرفت. 43 بازیکن برگزارکننده دیدارهای انفرادی مسابقات اپن قزاقستان بودند که در میان آنها عطیه شفیعی و مریم حمزه‌ای به ترتیب دوازدهم و سیزدهم شدند و سکینه نوری هم در رده پانزدهم قرار گرفت.

بخش تیمی مسابقات اپن قزاقستان نیز با حضور 12 تیم برگزار شد. ایران در قالب دو تیم الف و ب در این بخش از مسابقات شرکت کرد که طی آن ایران الف همراه با ازبکستان به عنوان سوم مشترک دست یافت. تیم کشورمان در این بخش از مسابقات تیمی به نام پنتا تلون 45 بر 25 شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد اما در این مرحله با نتیجه 48 بر 37 مغلوب تیم استان بکو شد.

تیم ب ایران نیز در اولین دیدار که در جدول 16 تیمی برگزار شد، آلماتی 4 را با نتیجه 45 بر 25 شکست داد و به جدول هشتمی صعود کرد، اما در این جدول دیدار با ازبکستان را 45 بر 43 واگذار و به عنوان پنجم بسنده کرد.