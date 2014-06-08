پدافند غیرعامل از موضوعات راهبردی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی بابادی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که با حضور معاون امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد٬ اظهار داشت: پدافند در سال های اخیر در کشور به موضوعی مهم و راهبردی تبدیل شده لذا کلیه مسوولین ذیربط موظف هستند که در خصوص ارتقا و توجه به این موضوع تلاش کنند.

استاندار کرمانشاه گفت: پدافند غیرعامل از موضوعات راهبردی در کشور است که مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

رضایی بابادی در ادامه با اشاره به جایگاه راهبردی و مرزی کرمانشاه در کشور٬ اظهار کرد: مطمئنا کرمانشاه از جمله استان های مرزی در کشور است که می تواند در مواقع خطرات احتمالی نقشی اثرگذار و منطقه ای ایفا کند، لذا پیگیری این موضوع از سوی مسئولین استان بایستی با جدیت و دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه، همچنین آموزش عمومی مردم و ارتقا فرهنگی در این بخش را مهم برشمرد و گفت: به طور قطع اراده و شناخت مردم از این موضوع منجر به پایداری امنیت ملی و توسعه روز افزون کشور در بخش های زیستی٬ سایبری و زیرساختی خواهد شد.

معاون امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز اظهار داشت: پدافند غیرعامل همان دفاع غیرمسلحانه در برابر دشمنان است که با کاهش آسیب پذیری٬ افزایش بازدارندگی و همچنین افزایش ارتقا پایداری ملی معنا می یاید.

سردار غلامعلی حیدری افزود: پدافند غیرمسلحانه همان استحکام درونی است که در مقابل انواع تهدیدات در کوتاه ترین زمان عکس العمل نشان دهد.

وی در ادامه تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل به منظور آگاهی بخشی به عموم مردم جامعه را گام ارزنده ای در این خصوص برشمرد و گفت: یقینا سرمایه گذاری در حوزه پدافند غیرعامل آینده کشور و نظام را بیمه خواهد کرد.

سردار حیدری در پایان، شناسایی اماکن مهم و حیاتی٬ چند منظوره کردن تاسیسات و شبکه های ارتباطی کشور و همچنین ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی را از اهم اقداماتی برشمرد که در بخش پدافند غیرعامل در دست اجرا هستند.

در این نشست لوح انتصاب ابراهیم رضایی بابادی استاندار کرمانشاه که از سوی سردار سرلشکر فیروز آبادی رییس کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به عنوان فرمانده قرارگاه پدافند زیستی در استان کرمانشاه منصوب شده است٬ قرائت و به وی اهدا شد.

اختصاص تاکسی برای شهرک‌های مسکن مهر کرمانشاه

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه گفت: در آینده ای نزدیک قصد داریم برای تمامی شهرک های مسکن مهر خط تاکسی اختصاص دهیم.

رضا قاسمی فر از اختصاص خط تاکسی برای ساکنان مسکن مهر دولت آباد خبر داد و افزود: به دلیل نیاز شهروندان ساکن در مسکن مهر دولت آباد به اختصاص و ایجاد خط تاکسی، اقدام به ایجاد خط و ایستگاهی متشکل از خودروهای ون برای انتقال و جابجایی مسافران این قسمت از شهر در حاشیه شمال غربی میدان آزادی کردیم.

وی تأکید کرد: نرخ کرایه تاکسی از میدان آزادی به مسکن مهر دولت آباد 500 تومان است که بسیار کمتر از نرخی است که تاکنون ساکنان این شهرک برای این مسیر می پرداختند و به همين جهت از شهروندان به خصوص ساكنان مسكن مهر دولت آباد درخواست می شود جهت تردد و مسافرتهاي درون شهري صرفا از تاكسيهاي ون تحت پوشش اين سازمان استفاده كرده و از سوار شدن خودروهاي مسافربر شخصي غيرمجاز خوداري کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه گفت: در آينده نزديك قصد داریم در صورت مهيا شدن شرايط با ايجاد ايستگاه تاكسي برای تمامي شهرك هاي مسكن مهر سطح شهر كرمانشاه مشكل تردد ساكنين اين شهركها را مرتفع کنیم.