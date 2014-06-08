به گزارش خبرگزاری مهر، در اين ويژه برنامه که دوشنبه نوزدهم خرداد برگزار می شود، از چهارده مادر شهید گمنام که یکی از آنان مادر شهید هراندهاکوپیان میلاگردی از شهدای مفقودالاثر ارامنه است، تجلیل می شود.
همچنین در این مراسم حجت الاسلام والمسلمين ناصر نقويان، مدرس دانشگاه به سخنراني خواهند پرداخت. دكتر الياس نادران، نماينده مجلس شوراي اسلامي و سيدعلي اصغر صائمي، عضو گروه تفحص و راوی خاطرات دفاع مقدس از ديگر ميهمانان اين مراسم هستند. در بخشي از برنامه سيد حميدرضا برقعي، شاعر آیینی به شعرخواني می پردازد.
.همچنین در این مراسم فیلم مستندی که گوشه هایی از چشم انتظاری مادران شهدای مفقودالاثر را به تصویر می کشد رونمایی و نمایش داده می شود.
همزمان با اين ويژه برنامه، نمايشگاه عکس مستند اجتماعي از آثار رئوف محسنی عکاس برجسته کشور که به روایت تصاویری از زندگی مادران شهداي گمنام می پردازد در نگارخانه مهر فرهنگسرا گشایش خواهد یافت.
هم چنین گروه سرود دانش آموزی رهپویان ولایت نیز سرود خاطره انگیز «مادر برايم حرف بزن» را بازخوانی و اجرا خواهند کرد. این سرود از قطعات خاطره انگیز مردم ایران در دهه 60 است که در آن گفتگوی فرزند شهیدی با مادر خود به زبان شعر روایت می شود.
فرهنگسرای انقلاب اسلامی دوشنبه نوزدهم خرداد از ساعت 16:30 با حضور تمامی علاقمندان میزبان «مادران چشم به راه» خواهد بود.
فرهنگسراي انقلاب اسلامي در بزرگراه شهيد نواب صفوي، تقاطع خيابان كميل شرقي واقع شده است.
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همزمان با ولادت حضرت علي اكبر (ع) در فرهنگ سرای انقلاب اسلامی صورت میگیرد؛
تجلیل اهالی فرهنگ و سیاست از «مادران چشم به راه»
ویژه برنامه «مادران چشم به راه» همزمان با ميلاد حضرت علي اكبر(ع) و روز جوان با حضور مسئولان و و چهره هاي فرهنگي هنري در فرهنگ سراي انقلاب اسلامي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي فرهنگ سراي انقلاب اسلامي، در اين ويژه برنامه که دوشنبه نوزدهم خرداد برگزار می شود، از چهارده مادر شهید گمنام، که یکی از آنان مادر شهید هراندهاکوپیان میلاگردی از شهدای مفقودالاثر ارامنه است، تجلیل می شود.
در این مراسم حجت الاسلام والمسلمين ناصر نقويان، مدرس دانشگاه به سخنراني خواهند پرداخت. دكتر الياس نادران، نماينده مجلس شوراي اسلامي و سيدعلي اصغر صائمي، عضو گروه تفحص و راوی خاطرات دفاع مقدس از ديگر ميهمانان اين مراسم هستند. در بخشي از برنامه سيد حميدرضا برقعي، شاعر آیینی به شعرخواني می پردازد و محسن عرب خالقي، در مدح حضرت علی اکبر(ع) مديحه سرايي می كند.
مولودی خوانی محسن عرب خالقي، مداح اهل بیت(علیهم السلام) بخش دیگری از برنامه های این مراسم خواهد بود. مژده لواساني مجری برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز اجرای این مراسم را عهده دار است.
همچنین در این مراسم فیلم مستندی که گوشه هایی از چشم انتظاری مادران شهدای مفقودالاثر را به تصویر می کشد رونمایی و نمایش داده می شود.
همزمان با اين ويژه برنامه، نمايشگاه عکس مستند اجتماعي از آثار رئوف محسنی عکاس برجسته کشور که به روایت تصاویری از زندگی مادران شهداي گمنام می پردازد در نگارخانه مهر فرهنگ سرا گشایش خواهد یافت.
هم چنین گروه سرود دانش آموزی رهپویان ولایت نیز سرود خاطره انگیز «مادر برايم حرف بزن» را بازخوانی و اجرا خواهند کرد. این سرود از قطعات خاطره انگیز مردم ایران در دهه 60 است که در آن گفتگوی فرزند شهیدی با مادر خود به زبان شعر روایت می شود.
فرهنگ سرای انقلاب اسلامی دوشنبه نوزدهم خرداد از ساعت 16:30 با حضور تمامی علاقمندان میزبان «مادران چشم به راه» خواهد بود.
لازم به ذکر است آیین بزرگداشت مادران شهدای گمنام با عنوان «مادران چشم به راه» دوشنبه 19 خرداد به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به طور همزمان در 35 نقطه شهر تهران به تقدیر از مادرانی می پردازد که در سال های پس از پایان جنگ خبری از وضعیت فرزندان شان کسب نکردند و تنها شهادت فرزندان آنان تایید شده است. تمامی شرکت کنندگان در این مراسم میزبان این مادران چشم به راه خواهند بود.
براي كسب اطلاعات بيشتر درباره این برنامه مي توانید با شماره هاي 9-55419057 تماس بگيرید. فرهنگ سراي انقلاب اسلامي در بزرگراه شهيد نواب صفوي، تقاطع خيابان كميل شرقي واقع شده است.
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