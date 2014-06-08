تجلیل اهالی فرهنگ و سیاست از «مادران چشم به راه»

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين ويژه برنامه که دوشنبه نوزدهم خرداد برگزار می شود،‌ از چهارده مادر شهید گمنام که یکی از آنان مادر شهید هراندهاکوپیان میلاگردی از شهدای مفقودالاثر ارامنه است،‌ تجلیل می شود.

همچنین در این مراسم حجت الاسلام والمسلمين ناصر نقويان، مدرس دانشگاه به سخنراني خواهند پرداخت. دكتر الياس نادران، نماينده مجلس شوراي اسلامي و سيدعلي اصغر صائمي، عضو گروه تفحص و راوی خاطرات دفاع مقدس از ديگر ميهمانان اين مراسم هستند. در بخشي از برنامه سيد حميدرضا برقعي، شاعر آیینی به شعرخواني می پردازد.

.همچنین در این مراسم فیلم مستندی که گوشه هایی از چشم انتظاری مادران شهدای مفقودالاثر را به تصویر می کشد رونمایی و نمایش داده می شود.

همزمان با اين ويژه برنامه، نمايشگاه عکس مستند اجتماعي از آثار رئوف محسنی عکاس برجسته کشور که به روایت تصاویری از زندگی مادران شهداي گمنام می پردازد در نگارخانه مهر فرهنگسرا گشایش خواهد یافت.

هم چنین گروه سرود دانش آموزی رهپویان ولایت نیز سرود خاطره انگیز «مادر برايم حرف بزن» را بازخوانی و اجرا خواهند کرد. این سرود از قطعات خاطره انگیز مردم ایران در دهه 60 است که در آن گفتگوی فرزند شهیدی با مادر خود به زبان شعر روایت می شود.

فرهنگسرای انقلاب اسلامی دوشنبه نوزدهم خرداد از ساعت 16:30 با حضور تمامی علاقمندان میزبان «مادران چشم به راه» خواهد بود.

فرهنگسراي انقلاب اسلامي در بزرگراه شهيد نواب صفوي، تقاطع خيابان كميل شرقي واقع شده است.

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