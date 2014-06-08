اهمیت همراهی 8 وزیر در سفر رئیس جمهور به ترکیه/ نگاه ترکیه نسبت به سوریه تغییر کرده است

صادق ملکی کارشناس ارشد مسائل منطقه و ترکیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفر فردای رئیس جمهور کشورمان به ترکیه و اینکه سفر بعد از 20 سال انجام می شود، گفت: سفر آقای روحانی به ترکیه بعد از سفر آقای هاشمی در سال 1996 دومین سفر رسمی در سطح رئیس جمهوری اسلامی ایران به آنکارا است و تا پیش از آن چنین سفر رسمی و دوجانبه ای نداشته ایم.

وی با اشاره به اینکه این سفر دومین سفر رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب اسلامی به آنکارا است اظهار داشت: سفر روسای جمهور همواره اهمیت ویژه ای برای دو کشور داشته و گشایش های زیادی در سطوح سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی داشته است.

ملکی ادامه داد: با توجه به جایگاه ایران و ترکیه در منطقه خارج از تاثیرات این سفر بر سطوح و حجم روابط حتما رایزنی هایی که دو کشور در این سفر دارند تاثیرات مثبتی نیز برمنطقه خواهد داشت.

این تحلیلگر ارشد مسائل ترکیه اظهار داشت: اینکه روابط ایران و ترکیه بعد از انقلاب اسلامی دچار فراز و نشیب هایی شده است به دلیل سوءبرداشت ها بوده و مقامات عالیرتبه دو کشور تلاش دارندکه به روابط فراتر از سوءبرداشت ها بنگرند و بر گسترش روابط اصرار داشته اند.

وی با بیان اینکه سفر آقای روحانی در پی سفر رجب طیب اردوغان به ایران است، تصریح کرد: با توجه به اخبار منتشر شده، آقای روحانی در سفر خود با عبدالله گل و رجب طیب اردوغان دیدار خواهد داشت و اولین جلسه شورای عالی روابط دو کشور نیزبرگزار می شود که این شورا در صورتی که با ارده مثبت و واقعی تشکیل شود به معنی واقعی در روابط دو کشور تاثیرگذاری عمیقی داشته و می تواند روابط را به گونه ای نهادینه کند که فراتر از تاثیرگذاری بر سطوح روابط دو کشور، در منطقه نیز تاثیرگذار باشد.

کارشناس ارشد مسائل منطقه و ترکیه در پاسخ به این سئوال که گفته می شود مقامات کشورها در سفر به آنکارا باید بر اساس پروتکلی به آتاتورک ادای احترام کنند اظهار داشت: ما در گذشته در سطح مقامات عالی به ترکیه سفر داشته ایم. نخست وزیر دوران جنگ و همچنین آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور به آنکار سفر کرده اند و در این دو سفر مراسم دیدار از مقبره آتاتورک صورت نگرفته است.

صادق ملکی تاکید کرد: مراسم استقبال رسمی در کاخ "چانکایا " و شلیک توپ صورت می گیرد که در سفر آقای روحانی نیز این مراسم انجام می شود. رئیس دولت نهم و دهم به آنکارا سفری نداشت است. سفر آقای احمدی نژاد به استانبول بود و در چارچوب روابط دوجانبه نیز صورت نگرفته است.

ملکی با بیان اینکه هشت وزیر روحانی را در این سفر همراهی می کنند، اظهار داشت: همراهی این تعداد وزیر و تعدادی دیگر از مقامات عالی نشانگر اهمیتی است که این سفر دارد. در روابط ایران و ترکیه در سطوح مختلف و برای تنظیم روابط مکانیزم های گوناگونی پیش بینی شده که بااین سفر این مکانیزم ها بیش از گذشته فعال و پویا خواهند شد. مسلما این سفر می تواند کارکرد مکانیزم ها را مناسب تر کند و روابط دو کشور را به سطح مطلوب و شایسته برساند.

وی با اشاره به روند روابط و حجم روابط دو کشور اظهار داشت: یکی از هدف گذاری های این سفر آن است که مجموع مبادلات ایران و ترکیه در سال 2015 به 30 میلیارد دلار برسد.

کارشناس ارشد مسائل منطقه و ترکیه درباره روابط ایران و ترکیه و تاثیر بحران سوریه بر روابط دوکشور ادامه داد: ترک ها برداشت غلطی از تحولات سوریه داشتند. آنها تصور می کردند که اسد ظرف دو ماه سقوط می کند.

ملکی با اشاره به اینکه ترک ها تفکراتی بر مبنای عثمان گرایی در نگاه به سوریه داشتند اظهار داشت: ترکیه در سه سال گذشته به مهمترین مرکز لجستیکی نیروهای تروریستی سوریه تبدیل شد اما چون برداشت غلطی داشت حتی با وجود کمک ها نتوانست به هدف مورد نظر خود دست یابد.

وی با بیان اینکه وزیرامورخارجه ترکیه در ابتدای بحران سوریه گفته بود تا دو ماه دیگر در مسجدی در سوریه نماز خواهد خواند اظهار داشت: در یک سال گذشته شاهد هستیم که نگاه ترکیه نسبت به سوریه تغییر کرده البته این تغییر نگاه استراتژیک نیست بلکه تاکتیکی است چرا که به واسطه شکست در رسیدن به هدف صورت گرفته و نه پذیرش واقعیت های حاکم بر سوریه و منطقه.

کارشناس ارشد مسائل منطقه و ترکیه با اشاره به اینکه به عنوان جمهوری اسلامی ایران همواره اعتقاد داشتیم که راه حل سوریه سیاسی است بیان کرد: این در حالی است که ترکها اعتقاد داشتند تنها راه حل سوریه ، راحل نظامی است لذا با تقویت جریانات افراطی نه تنها در این هدف موفق نشدند بلکه خود نیز دچار مشکلات عدیده شدند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مسایل سوریه نیز در دستور مذاکرات خواهد بود ،ادامه داد: طبیعی است که در رایزنی های مقامات ایران و ترکیه موضوع سوریه نیز مطرح می شود و یکی از مهمترین دستور کارهای مذاکرات دو طرف است و هر دو طرف تلاش می کنند که دیدگاهها را به یکدیگر نزدیک کنند که البته نزدیک شدن دیدگاهها به معنی یکی شدن آنها نیست. نگاهها متفاوت است اما نزدیک شدن دیدگاهها می تواند هزینه های مردم سوریه را کاهش دهد. شرایطی که اکنون در سوریه حاکم است مطلوب اسرائیل است و نزدیک شدن دیدگاههای ایران و ترکیه می تواند این شرایط را تغییر دهد.