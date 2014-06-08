انزلی از توان های گردشگری بدیع و منحصر بفردی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم روحانی فر عصر یکشنبه در بازدید از طرح های گردشگری انزلی افزود: بندر انزلی از زیباترین شهرهای ایران است که در آن تالاب، دریا، ساحل و چمن‌ زار با یکدیگر تلاقی و چشم اندازی بدیع و خیال ‌انگیز می ‌آفریند.

وی اظهارداشت: این شهرستان دارای قابلیت‌ های بالقوه و بالفعل گردشگری است و با توجه بیشتر به این ظرفیت ها می‌ توان به اهدافی همچون رفع بیکاری، اشتغال، رفاه عمومی، شکوفایی اقتصادی دست یافت.

فرماندار انزلی بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری تاکید کرد و گفت: آثاري كه صنعت گردشگری در جامعه باقي مي گذارد شامل ايجاد خدمات مختلف براي استفاده گردشگران، توسعه پيشرفت آژانس هاي مسافرتي و وسايل حمل و نقل، استفاده از درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري هاي خارجي، توسعه فرودگاه ها و راه ها، ايجاد موسسات و مراكز حفظ و نگهداري آثار باستاني، تاريخي و محيط زيست، توسعه موسسات ديگر وابسته به صنعت گردشگری است.

وی افزود: گردشگري غیر از مزاياي اقتصادي و اشتغال زايي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي بسياري دارد با توسعه گردشگري مي توان باعث سطح رفاه زندگي مردم شد.

روحانی فر در ادامه به طرح سلامت دریا اشاره کرد و اظهار داشت: شمال ‌ایران با بهره‌گیری از موهبات بی شمار الهی همیشه مامن گردشگران و دوستداران طبیعت است به دلیل برخورداری از تلفیق بسیار مناسب کوه و دریا در زمینه گردشگری دارای ویژگی‌ های منحصر به فردی است.

وی اذعان داشت: اغلب مسافران و گردشگران با انگیزه استفاده از دریا و سواحل‌، استان های شمالی به ویژه گیلان را به عنوان مقصد خویش انتخاب می کنند.

فرماندار انزلی تاکید کرد: با توجه به گردشگرپذیر بودن این شهرستان هر ساله مسافران زیادی وارد منطقه می‌ شوند که باید برای خدمات‌ دهی مطلوب به آنان از تمامی ظرفیت‌‌ ها استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح‌ های ویژه سالم‌ سازی دریا با هدف حفظ جان گردشگران نقش موثری در رضایت‌ مندی مسافران ایفا می‌کنند، افزود: استفاده‌ کنندگان از دریا برای حفظ جان خود و نیز داشتن خاطرات خوش از سفر به تذکرات ناجیان غریق و ماموران انتظامی توجه جدی داشته باشند.