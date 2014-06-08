جزییات افزایش نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی و پارک حاشیه ای 

به گزارش خبرنگار مهر،نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی و نرخ عوارض پارک حاشیه ای در داخل محدوده طرح ترافیک 35درصد و خارج از محدوده طرح ترافیک 25 درصد نسبت به سال 91 افزایش می یابد .
نرخ حق توقف پارکینگ های مسقف (طبقاتی)-(کلیه ارقام به ریال است )
|
نوع وسیله نقلیه
|
ورودیه (تا یک ساعت توقف)
|
هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب
|
هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح
|
توقف شبانه روزی 24 ساعته
|
سواری و وانت
|
9000
|
2000
|
1300
|
40000
|
موتورسیکلت
|
2200
|
2200
|
400
|
9500
|
ون و مینی بوس
|
12000
|
300
|
2500
|
60000
نرخ حق توقف پارکینگ های غیر مسقف(کلیه ارقام به ریال است )
|
نوعوسیله نقلیه
|
ورودیه (تا یک ساعت توقف)
|
هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب
|
هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح
|
وقف شبانه روزی 24 ساعته
|
سواری و وانت
|
7500
|
2000
|
1350
|
35000
|
ون و مینی بوس
|
9000
|
2000
|
1350
|
40000
|
اتوبوس و کامیون
|
12000
|
3500
|
2000
|
57000
|
تریلی
|
16500
|
4000
|
2700
|
80000
|
موتور سیکلت
|
1500
|
700
|
400
|
8000
نرخ حق توقف پارکینگ های مکانیزه
|
نوع وسیله نقلیه
|
ورودیه (تا یک ساعت توقف)
|
هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب
|
هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح
|
وقف شبانه روزی 24 ساعته
|
سواری و وانت
|
12000
|
7000
|
5500
|
80000
در صورت رای اعضای شورا به نرخ های مشخص شده در کمیسیون عمران و حمل و نقل هزینه پارک در پایتخت افزایش می یابد .
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