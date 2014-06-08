جزییات افزایش نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی و پارک حاشیه ای 

به گزارش خبرنگار مهر،نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی و نرخ عوارض پارک حاشیه ای در داخل محدوده طرح ترافیک 35درصد و خارج از محدوده طرح ترافیک 25 درصد نسبت به سال 91 افزایش می یابد .

نرخ حق توقف پارکینگ های مسقف (طبقاتی)-(کلیه ارقام به ریال است ) نوع وسیله نقلیه ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح توقف شبانه روزی 24 ساعته سواری و وانت 9000 2000 1300 40000 موتورسیکلت 2200 2200 400 9500 ون و مینی بوس 12000 300 2500 60000

نرخ حق توقف پارکینگ های غیر مسقف(کلیه ارقام به ریال است ) نوعوسیله نقلیه ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح وقف شبانه روزی 24 ساعته سواری و وانت 7500 2000 1350 35000 ون و مینی بوس 9000 2000 1350 40000 اتوبوس و کامیون 12000 3500 2000 57000 تریلی 16500 4000 2700 80000 موتور سیکلت 1500 700 400 8000

نرخ حق توقف پارکینگ های مکانیزه نوع وسیله نقلیه ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح وقف شبانه روزی 24 ساعته سواری و وانت 12000 7000 5500 80000

در صورت رای اعضای شورا به نرخ های مشخص شده در کمیسیون عمران و حمل و نقل هزینه پارک در پایتخت افزایش می یابد .