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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۵۲

جزییات افزایش نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی و پارک حاشیه ای 

جزییات افزایش نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی و پارک حاشیه ای 

نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی و نرخ عوارض پارک حاشیه ای در شهر تهران در کمیسیون عمران و حمل و نقل نهایی و منتظر رای گیری در صحن علنی شورای شهر تهران است . 

به گزارش خبرنگار مهر،نرخ حق توقف پارکینگ های عمومی و نرخ عوارض پارک حاشیه ای در داخل محدوده طرح ترافیک 35درصد و خارج از محدوده طرح ترافیک 25 درصد نسبت به سال 91 افزایش می یابد . 

نرخ حق توقف پارکینگ های مسقف (طبقاتی)-(کلیه ارقام به ریال است )
نوع وسیله نقلیه ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب  هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح  توقف شبانه روزی 24 ساعته 
سواری و وانت  9000 2000 1300 40000
موتورسیکلت  2200 2200 400 9500
ون و مینی بوس  12000 300 2500 60000
نرخ حق توقف پارکینگ های غیر مسقف(کلیه ارقام به ریال است )
نوعوسیله نقلیه ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب  هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح وقف شبانه روزی 24 ساعته 
سواری و وانت  7500 2000 1350 35000
ون و مینی بوس  9000 2000 1350 40000
اتوبوس و کامیون  12000 3500 2000 57000
تریلی  16500 4000 2700 80000
موتور سیکلت  1500 700 400 8000
 نرخ حق توقف پارکینگ های مکانیزه
نوع وسیله نقلیه  ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب  هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح وقف شبانه روزی 24 ساعته 
سواری و وانت  12000 7000 5500 80000

در صورت رای اعضای شورا به نرخ های مشخص شده در کمیسیون عمران و حمل و نقل هزینه پارک در پایتخت افزایش می یابد . 

کد مطلب 2307178

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