معرفی واحدهای تولید شن و ماسه متخلف در حاشیه رود بشار به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز انصاری بعدازظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: این استان به واسطه داشتن تنوع زیستی و وجود مناظر طبیعی، رودخانه ها، جنگل و مرتع دارای جایگاهی ویژه در کشور است.

وی با اشاره به چالش های زیست محیطی در استان اظهار داشت: طی دو دهه گذشته شاهد تخریبهای زیادی در حوزه رودخانه ها در استان بوده ایم.

انصاری به رودخانه بشار در یاسوج اشاره کرد و بیان داشت: تخریب و برداشت بی رویه از بستر این رودخانه توسط واحدهای تولید شن و ماسه، این رودخانه را در آستانه نابودی قرار داد.

وی بیان کرد: با تعطیلی این واحدها در سال گذشته و جانمایی مکان دیگر برای فعالیت این صنایع، رودخانه و اکوسیستم آن را از این وضعیت نجات دادیم.

مشاور حقوقی محیط زیست استان از جابجایی 9 واحد خبر داد و بیان داشت: چند تن از این واحدها با استفاده از معادن غیر رودخانه ای و تعهد رسمی یرای رعایت شرایط محیط زیست فعالیت می کنند.

فعالیت شش واحد به طور غیر قانونی

وی افزود: شش واحد هم اکنون به صورت غیر قانونی اقدام به فعالیت می کنند که اقدامات قضایی در این خصوص انجام شده است.

وی با بیان اینکه این صنایع آخرین مقاومتهای خود را انجام می دهند، گفت: واحدهایی که اقدام به فک پلمب کرده اند به مراجع قضایی معرفی شده اند.

انصاری بیان کرد: تمامی اقدامات در خصوص این صنایع آلوده کننده محیط زیست با نظر استانداری و هماهنگی سه دستگاه صنعت، معدن و تجارت، آب منطقه ای و محیط زیست انجام می شود.

مشاور حقوقی محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد همچنین از ساماندهی عشایر در مناطق حفاظت شده استان خبرداد.

وی اظهار داشت: عشایر قشری زحمت کش هستند اما دامهای مازاد و بدون مجوز موجب تخریب محیط زیست شده بود که هم اکنون با ساماندهی عشایر شاهد بهبود وضعیت مناطق هستیم.