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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۰۴

اخضر ابراهیمی در گفتگو با اشپیگل:

اسد همچنان در بین مردم اقتدار دارد/ معارضان سوری در مذاکرات خواهان راه حل نظامی بودند

اسد همچنان در بین مردم اقتدار دارد/ معارضان سوری در مذاکرات خواهان راه حل نظامی بودند

نماینده پیشین سازمان ملل در سوریه با اذعان به اقتدار "بشار اسد" در بین مردم سوریه گفت درگیری ها در این کشور متوقف نشده و به دیگر کشورهای منطقه از جمله لبنان و عراق کشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "اخضر ابراهیمی" نماینده پیشین سازمان ملل در امور سوریه گفت ماموریت وی در سوریه این بود که "بشار اسد" را متقاعد کند به جای ماندن در پست ریاست جمهوری، زمینه را برای تشکیل دولت انتقالی با حضور وی و حرکت به سوی سوریه جدید فراهم کند.

ابراهیمی در گفتگو با هفته نامه اشپیگل اذعان کرد: در پایان دومین دور از مذاکرات موسوم به ژنو 2 من به این واقعیت پی بردم که این امر شدنی نیست. به گفته وی نه روسیه و نه آمریکا نتوانستند دوستان خود را به مشارکتی جدی در این مذاکرات ترغیب کنند.

نماینده پیشین سازمان ملل در امور سوریه موضوع باقی ماندن "بشار اسد" در پست ریاست جمهوری را مسئله اصلی سوریه دانست و اظهار داشت: هیئت سوری با این استراتژی به مذاکرات ژنو 2 آمد که تنها در آن شرکت کرده و در هیچ بحث جدی وارد نشود. وی همچنین از مخالفت اکثریت گروه های معارض سوری با شرکت در مذاکرات ژنو 2 خبر داد و یادآور شد: آنها یک راه حل نظامی را ترجیح می دادند و بدون هیچ آمادگی به مذاکرات آمدند.

ابراهیمی با اشاره به کم بودن بخت موفقیت مذاکرات ژنو 2 تاکید کرد پیش از برگزاری مذاکرات مذکور به طرف های آمریکایی و روسی گفته است که آنها گروه های درگیر سوریه را برخلاف خواست آنها به این مذاکرات می کشانند.  

وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت نظام سوریه بر حول محور "بشار اسد" ایجاد شده و هنوز اقتدار کافی در بین مردم که اسد را بخشی بنیادی از آینده سوریه می دانند، دارد. به اعتقاد ابراهیمی با وجود انتخاب مجدد بشار اسد به ریاست جمهوری در حال حاضر گروهی در سوریه راه حل را در رفتن وی می دانند و این مسئله موجب ادامه وضعیت بحرانی می شود.

وی افزود: درگیری های سوریه در داخل این کشور نمی ماند و به دیگر کشورهای منطقه نیز سرایت خواهد کرد، از جمله به لبنان که میزبان 1.5 پناهنده سوری یعنی معادل یک سوم جمعیت این کشور است. ابراهیمی گروه تروریستی "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) را از جمله عوامل بی ثباتی منطق در عراق، اردون و سوریه و حتی ترکیه دانست و گفت ظرف سه ماه گذشته داعش حدود 100 عملیات در سوریه و حدود هزار عملیات در عراق انجام داده است. 

کد مطلب 2307184

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