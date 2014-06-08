تنها یک چهارم کل فاضلاب تهران تصفیه می شود/ درختان تهران جای خود را به ساختمانها داده اند

به گزارش خبرنگار مهر سید حسین هاشمی در نخستین نشست اتاق فکر استان تهران که بعد از ظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد با بیان این مطلب افزود: در کشورهای غربی اگر کسی از خودرو زباله بیاندازید شماره خودرو یادداشت می شود و حتی خود مردم تذکر می‌دهند. چرا که فرهنگ سازی شده و آموزش داده شده است.

وی با بیان اینکه مسائل زیست محیطی جزو آموزه های دینی ماست اظهار داشت: مردمی کردن محیط زیست مسئله ای اساسی است و نباید کوتاه آمد البته نباید فقط در هفته محیط زیست کارکرد بلکه باید همیشه در این زمینه فعال بود.

استاندار تهران با بیان اینکه موضوع ترافیک و آلودگی هوا و محیط زیست مهمترین دغدغه من در زمان ورود به استانداری بود تصریح کرد: ما نباید قهر کنیم چون باید برای مردم کار کنیم.

هاشمی با بیان اینکه سمن ها به زودی با رییس جمهور جلسه خواهند داشت افزود: باید سمن ها تقویت شوند.

وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم بچه‌های مردم که ریه های خراب دارند در این شرایط آلودگی هوا بیرون بفرستیم یادآور شد: در این زمینه رییس سازمان محیط زیست محکم اقدام می کند و شورای شهر و شهردار هم خوب وارد شده اند تا جاییکه کمیسیون خاص در دولت تشکیل شد.

استاندار تهران با بیان اینکه در حال حاضر سی هزار خودروی فرسوده تاکسی در تهران داریم اظهار داشت: در مجموع در استان صدهزار خودروی فرسوده تردد می‌کند.



هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر هشتصد میلیون مترمکعب فاضلاب در تهران است که تنها 200 میلیون متر مکعب آن تصفیه می‌شود.



هاشمی در ادامه گفت: متاسفانه درختان دارند جای خود را به ساختمانها می‌دهند و ما به تراکم در تهران و ساخت و سازها اعتراض داریم و گزارش فاجعه ساخت و سازهای غیرمجاز را در جلسه بعد به دولت می‌دهم. رسانه ها و جعبه جادویی باید بیشتر مردم را به مسایل محیط زیست آشنا کنند تا تهران الگوی کشوری شود.

