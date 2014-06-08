450 اثر به چهارمین دوره از مسابقات علمی پژوهشی جابر بن حیان آذربایجان غربی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه حسین پور بعد از ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه این جشنواره اظهارداشت: هم اکنون افزون بر 45 هزار نفر از دانش آموزان استان در مرحله آموزشگاهی این طرح مشارکت کرده اند.

وی ادامه داد: بیش از 11هزار نفر نیز در مرحله منطقه ای این جشنواره شرکت کرده بودند که یک هزار و 350 نفر در مرحله استانی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

حسین پور افزود: نمایشگاهی از آثار این دانش آموزان نیز تدارک دیده شده که در آن دانش آموزان عشایری در بخشی جداگانه و دانش آموزان استثنایی نیز در غرفه هایی جداگانه آثارشان به نمایش گذاشته شده است.

وی یاد آور شد: 25 طرح دانش آموزان عشایری و 15 طرح دانش آموزان استثنایی استان در این نمایشگاه در معرض نمایش قرار گرفته است.

حسین پور اعلام کرد: این جشنواره در سال شروع طرح در استان فقط مشارکت یک درصدی مدارس را شامل می شد ولی هم اکنون بعد از گذشت سه سال بیش از 20درصد مدارس استان در اجرای مراحل مختلف این جشواره مشارکت کرده اند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: جشنواره جابر بن حیان در دوره ابتدایی زمینه ای برای ایجاد بستر و شرایط مناسب برای تفکر منطقی و حل مسئله و فراهم آوردن زمینه جهت خودشناسی دانش آموزان در خصوص استعدادها و توانمندی های آنان است.

دکتر رزم آرا مدیرگروه تکنولوژی و گروه‌های آموزشی آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این مراسم به اشاره به پایه های علمی جشنواره جابربن حیان، ماهیت هیجانی، عملگرایی، علمی و پژوهشی، اکتشافی، فرآیندی، کاوشگری، خود آغازگری و خودکنترلی را از ویژگی های این جشنواره برشمرد.

این جشنواره و نمایشگاه آن به مدت سه روز در مدرسه شاهد شهید باقری ارومیه واقع در خیابان ولیعصر برای بازدید عموم دایر است.

جشنواره جابربن حیان، پروژه علمی و تحقیقاتی دانش آموزان مقطع ابتدایی را شامل می شود که در سه حوزه جمع آوری، آزمایش و طراحی و ساخت برگزار می شود.

این جشنواره از سال تحصیلی 89-90 در سطح مداس ابتدایی دخترانه و پسرانه آذربایجان غربی با هدف سوق دادن دانش آموزان به سوی تحقیق و پژوهش برگزار می شود.

جشنواره جابربن حیان، ماهیت هیجانی، عملگرایی، علمی و پژوهشی، اکتشافی، فرآیندی، کاوشگری، خود آغازگری و خودکنترلی را داراست و دانش آموزان در طی این تحقیقات می توانند با مراحل تحقیق و ماهیت آن آشنایی مقدماتی را پیدا کنند.